Аграрии Севастополя закупили за границей почти 4 млн саженцев винограда

29 января 2020     15
Аграрии Севастополя закупили за границей почти 4 млн саженцев винограда

Сельскохозяйственные предприятия активно закупают саженцы винограда за рубежом. При этом в 2019 году они купили почти треть всей лозы, привезённой в регион из-за границы за пять лет.

«С период с 2015 по 2019 год севастопольские сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся возделыванием винограда, ввезли для собственных производственных нужд более 3,8 млн саженцев, в том числе в 2019 году – 1,2 млн», – сообщает пресс-служба Севастопольской таможни.Специалисты таможни провели семинар для предприятий этой отрасли. В частности, рассказали виноградарям о положениях нормативных документов Евразийского экономического союза, позволяющих наиболее эффективно использовать процедуру свободной таможенной зоны при производстве сельскохозяйственной продукции.

Напомним, что в 2019 году Севастополь побил рекорд по высадке винограда за пять лет – молодая лоза появилась на 533 га.



Среда, 29 января 2020 г. 246

Источник: Портал Информер

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