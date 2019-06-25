Агрофирма «Золотая Балка» ищет новых сотрудников

Объект строится на 1-м отделении «Золотой Балки», возле уже существующего модуля, который был сдан в эксплуатацию в 2016 году, исключительно для сезонных рабочих. В перспективе агрофирма планирует уйти от практики найма временной рабочей силы. Поэтому первый модуль также будет постепенно перестраиваться, обеспечивая проживание постоянных работников.
Новое модульное жилье строится для того, чтобы привлечь на работу в агрофирму молодые семьи из двух человек, без детей, выпускников агропромышленных ВУЗов, создав им комфортные условия для проживания, т.к. средний возраст людей, которые сейчас работают в виноградарстве, составляет порядка 55-60 лет. Осознавая необходимость привлечения молодых перспективных кадров для работы в сельском хозяйстве на длительный период, инвесторы «Золотой Балки» готовы вложить порядка 20 миллионов рублей в развитие социальной инфраструктуры. Это будет здание, обеспеченное системами охраны, видеонаблюдения, а также тревожной кнопкой, выведенной на пульт МВД. Модульное жилье строится с облагороженной территорией и зоной отдыха.
Объекты расположены в Севастополе, Балаклаве, на территории агрофирмы «Золотая Балка», с видом на виноградники. В 10-минутной шаговой доступности находятся магазины, кафе и бары, а на расстоянии 2 км – набережная и достопримечательности Балаклавы.
Источник: Портал Информер