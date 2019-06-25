Агрофирма «Золотая Балка» ищет новых сотрудников

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Как рассказал административный директор агрофирмы Игорь Ткачук, «Золотая Балка» реализует проект строительства современного комфортного модульного жилья на 38 комнат, оборудованных кондиционерами, умывальниками и другими удобствами. Вся инфраструктура будет создана в рамках этого проекта.

грофирмаподготовила уникальную социальную программу с целью привлечения новых сотрудников из Севастополя, Крыма и других областей России для работы на виноградниках.Модульный объект строится на землях «Золотой Балки», которые находятся в аренде, срок сдачи – август 2019 год. Данное жилье необходимо для того, чтобы обеспечить виноградники агрофирмы, а это порядкагектаров, качественным уходом, с точки зрения развития и обеспечения всех работ, которые связаны с сельским хозяйством.

Объект строится на 1-м отделении «Золотой Балки», возле уже существующего модуля, который был сдан в эксплуатацию в 2016 году, исключительно для сезонных рабочих. В перспективе агрофирма планирует уйти от практики найма временной рабочей силы. Поэтому первый модуль также будет постепенно перестраиваться, обеспечивая проживание постоянных работников.

Новое модульное жилье строится для того, чтобы привлечь на работу в агрофирму молодые семьи из двух человек, без детей, выпускников агропромышленных ВУЗов, создав им комфортные условия для проживания, т.к. средний возраст людей, которые сейчас работают в виноградарстве, составляет порядка 55-60 лет. Осознавая необходимость привлечения молодых перспективных кадров для работы в сельском хозяйстве на длительный период, инвесторы «Золотой Балки» готовы вложить порядка 20 миллионов рублей в развитие социальной инфраструктуры. Это будет здание, обеспеченное системами охраны, видеонаблюдения, а также тревожной кнопкой, выведенной на пульт МВД. Модульное жилье строится с облагороженной территорией и зоной отдыха.