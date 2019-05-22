Адвокаты намерены привлечь независимых экспертов в симферопольском «деле Хизб ут-Тахрир»

Адвокаты фигурантов первого симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» будут пытаться привлечь к делу независимых экспертов, считая, что в лингвистико-религиоведческой экспертизе, проведенной стороной обвинения, содержатся нарушения. Об этом в комментарии корреспонденту Крым.Реалии сообщила адвокат Лиля Гемеджи после заседания Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону 21 мая.

«Мы ходатайствовали о допросе специалиста, который дал бы оценку этой экспертизе с точки зрения научного подхода. Нам отказали. Однако мы будем продолжать попытки привлечь к делу независимых экспертов, чтобы не только сторона обвинения имела возможность предъявлять свои доказательства», – сказала Гемеджи

По ее словам, на заседании допросили последнего из трех экспертов, составивших заключение комплексной лингвистико-религиоведческой экспертизы по первому симферопольскому «делу Хизб ут-Тахрир».

По мнению защиты, у автора религиоведческой части экспертизы Тимура Уразметова нет должной компетенции для выполнения такой работы.

«Он выполнил свою задачу, написав именно те выводы, которые от него ждала сторона обвинения. Уразметов – культуролог по образованию, тем не менее дал заключение о религиоведческой части. Он не обладает ни знанием арабского языка, ни какими-то специальными исламскими познаниями. С ответом было очевидно, что эксперт манипулирует, подменивает понятия», – рассказала Гемеджи.

По словам адвоката, Уразметов вел себя очень эмоционально, несдержанно. Один из фигурантов дела Эмиль Джемаденов сделал ему замечание и попросил держать себя в руках, отвечать спокойно и адекватно.

После допроса всех экспертов, составивших комплексную лингвистико-религиоведческую экспертизу по делу, защита настаивает, что выводы не выдерживают «абсолютно никакой критики», и хорошо видны моменты, когда эксперты «дотягивают до нужного результата».

Публичных комментариев эксперта Уразметова по поводу его «эмоциального поведения» в суде пока нет.

12 октября 2016 года в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир»: Рустем Исмаилов, Узеир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов.

6 декабря прошлого года стало известно, что фигурантов симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир»Теймура и Узеира Абдуллаевых, Айдера Салединова, Рустема Исмаилова и Эмиля Джемаденова этапировали в СИЗО российского Ростова-на-Дону.

19 февраля этого года на заседании Северо-Кавказского окружного военного суда в российском Ростове-на-Дону по симферопольскому «делу Хизб ут-Тахрир» допросили тайного свидетеля.

Крымские «дела Хизб ут-Тахрир» Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список объединений, названных «террористическими». Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокаты отмечают, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам. Международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство оккупирующего государства.

Источник: Крым.Реалии