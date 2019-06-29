«Адмиральская Лагуна» в Севастополе от «Интерстрой»: грандиозное открытие (ФОТО, ВИДЕО)

28 июня текущего года ведущая строительная компания «ИнтерСтрой» сдала первую очередь курортного комплекса «Адмиральская Лагуна» (ул. Челнокова, 19А (в районе пляжа «Адмиральская Лагуна»)). С приветственным словом выступил директор директор компании Олег Леухин.

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Леухин напомнил, что работы начались еще в украинский период, из-за чего объект пришлось перепроектировать по российскому законодательству. На сегодняшний день завершены два четырёхэтажного корпуса со 116 апартаментами площадью от 18 до 62 квадратных метров. Все они выкуплены.

Корпуса построены так, что из каждых апартаментов открывается вид на море. Здания облицованы керамогранитом. Это в условиях крымского климата позволяет сохранять привлекательный вид до 50 лет. Корпуса оборудованы лифтами, будут работать консьержи, есть санузлы общего пользования.

Для жильцов комплекса предусмотрена парковка, территория благоустроена, находится под круглосуточной охраной, ведётся видеонаблюдение. Кроме того, компания взяла на себя дополнительные обязательства и благоустроила прилегающий пляж.

Апарт-отель возводится в четыре очереди. Сейчас идет строительство двух зданий второго этапа, работы завершатся в конце следующего года. В целом комплекс будет состоять из шести корпусов.

Для сведения:

Застройщик «Интерстрой» предлагает всем желающим современное комфортабельное жилье у моря с отличным видом и по доступной цене. Развитый Гагаринский район с полной инфраструктурой:

– транспортные развязки;

– торговые центры;

– школы и детские сады;

– развлекательные комплексы.

Вместе с этим сама Камышовая бухта и жилой комплекс развиваются застройщиком. В рамках социальной нагрузки и за счет собственных средств осуществляется благоустройство территории, в результате чего отдыхающие и горожане, решив купить номер в КК «Адмиральская Лагуна», получают:

– чистый галечный пляж с пологим входом;

– спасательную станцию;

– медицинский пункт;

– современную и безопасную детскую площадку;

– прогулочную зеленую зону;

– торговые объекты, кондитерскую, салоны красоты, комплекс косметологических услуг, кафе, аптеку и проч.;

– городской общественный пляж в шаговой доступности;

– площадку для климатолечения.

В шаговой доступности вся необходимая инфраструктура, остановки общественного транспорта, магазины и многое другое. Также доступна удобная дорога и парковочная зона для личного авто. Благодаря удобной транспортной развязке вы сможете быстро добраться до центра города. А самое главное – расположение жилого дома возле моря. Вы можете купить апартаменты уже сегодня, выбрав подходящий метраж и планировку под имеющейся бюджет. Посетив официальный сайт, вы сможете ознакомиться с доступными номерами, а также узнать про акции и скидки от компании. Курортный комплекс «Адмиральская Лагуна» в Севастополе от «Интерстрой» уже ждет вас!