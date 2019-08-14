«Адмиральская лагуна»: лучший пляж Севастополя и ласковое море в двух шагах!

14 августа 2019     12
«Адмиральская лагуна»: лучший пляж Севастополя и ласковое море в двух шагах!

Недвижимость у моря для многих является заветной мечтой. Строительная компания “ИНТЕРСТРОЙ” предоставляем возможность приобрести номера по вполне доступным ценам!

Доступна рассрочка на 6 месяцев БЕЗ ПЕРЕПЛАТ!

Четырёхэтажные корпуса выдержаны в традиционном стиле курортного юга – светлые фасады, большая площадь остекления, уютные гостиничные номера с балконами площадью от 18 до 62 кв.м.

Благодаря проектной инновации красивейшие закаты и рассветы над морем видны из КАЖДОГО номера вне зависимости от его месторасположения.

Корпуса не загораживают ландшафт и морской вид за счёт оставленных видовых раскрытий зданий.

Застройщик предусмотрел все для комфортного отдыха – новейший оборудованный галечный пляж. Современная и безопасная детская площадка, бассейны, прогулочная зелёная зона, магазины, кафе, аптеки.

В шаговой доступности – вся необходимая инфраструктура, остановки общественного транспорта.

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА:+7 978 771 11 17

Источник: Портал Информер

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