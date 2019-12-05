Комплекс курортной недвижимости «Адмиральская лагуна» от «ИнтерСтрой» — идеальное место для постоянного проживания и отдыха в престижном районе Севастополя на первой линии морского побережья.
Концепция
«Адмиральская Лагуна» — это круглосуточно охраняемая территория уютного курортного квартала клубной концепции.
Пять жилых зданий малой этажности выдержаны в традиционном средиземноморском стиле (светлые фасады, большая площадь остекления, номера с балконами).
Инфраструктура
В рамках проекта идёт поэтапное строительство современных корпусов, а также объектов собственной инфраструктуры: лучший в городе пляж, торговые объекты, площадка для климатолечения, медицинский пункт, детская площадка, набережная.
На очереди SPA-салон и своя кондитерская.
Расположение
В нескольких шагах от моря. Комплекс расположен в элитном районе Севастополя — на улице Челнокова, у самого берега тихой бухты.
Вид на море
Создавая проект, «ИнтерСтрой» позаботился о будущих жильцах, поэтому в курортном комплексе «Адмиральская лагуна» из окон всех номеров открывается вид на море.
Собственный пляж
Подлинной изюминкой проекта стал современный пляж, построенный с применением европейских трендов развития курортных территорий.
Курортный комплекс «Адмиральская лагуна» – это апартаменты у моря от 1,8 млн рублей. Для покупателей действует беспроцентная рассрочка на 6 месяцев.
Отдел продаж: +7 (978) 77-1111-7.
Четверг, 5 декабря 2019 г. 4081
Источник: Портал Информер