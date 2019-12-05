«Адмиральская лагуна» от «ИнтерСтрой» — идеальное место для постоянного проживания и отдыха

5 декабря 2019     3
«Адмиральская лагуна» от «ИнтерСтрой» — идеальное место для постоянного проживания и отдыха

Комплекс курортной недвижимости «Адмиральская лагуна» от «ИнтерСтрой» — идеальное место для постоянного проживания и отдыха в престижном районе Севастополя на первой линии морского побережья.

 

Концепция 

«Адмиральская Лагуна» — это круглосуточно охраняемая территория уютного курортного квартала клубной концепции.

Пять жилых зданий малой этажности выдержаны в традиционном средиземноморском стиле (светлые фасады, большая площадь остекления, номера с балконами).

Инфраструктура 

В рамках проекта идёт поэтапное строительство современных корпусов, а также объектов собственной инфраструктуры: лучший в городе пляж, торговые объекты, площадка для климатолечения, медицинский пункт, детская площадка, набережная.

На очереди SPA-салон и своя кондитерская.

Расположение 

В нескольких шагах от моря. Комплекс расположен в элитном районе Севастополя — на улице Челнокова, у самого берега тихой бухты.

 

Вид на море 

Создавая проект, «ИнтерСтрой» позаботился о будущих жильцах, поэтому в курортном комплексе «Адмиральская лагуна» из окон всех номеров открывается вид на море.

 

Собственный пляж 

Подлинной изюминкой проекта стал современный пляж, построенный с применением европейских трендов развития курортных территорий.

Курортный комплекс «Адмиральская лагуна» – это апартаменты у моря от 1,8 млн рублей. Для покупателей действует беспроцентная рассрочка на 6 месяцев.

Отдел продаж: +7 (978) 77-1111-7.

 



Четверг, 5 декабря 2019 г. 4081

Источник: Портал Информер

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