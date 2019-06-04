Аквапарк «Зурбаган»! Детям и взрослым нравится

Аквапарк – мечта многих ребят. Но, к сожалению, некоторым севастопольским семьям, по ряду причин, не всегда удается реализовать желания своих детей.

Но, как оказалось, все-таки в жизни есть место празднику!

Более двух сотен детей, чьи мамы являются членами СРОО «Севастопольские мамы», 1 и 2 июня бесплатно посетили аквапарк “Зурбаган”.

Кататься с горок, загорать, плескаться в фонтанах в дружной компании – разве это не здорово?

Чудесное начало лета стало возможным благодаря тесному сотрудничеству СРОО «Севастопольские мамы» (председатель Елена Голубева) и РОО «Мы – севастопольцы» (президент Павел Лебедев).

Елена Голубева выразила большую благодарность региональной организации «Мы – севастопольцы» за помощь, поддержку и предоставленную возможность посещения детьми аквапарка.

В счастливых списках культпохода в «Зурбаган» было немало ребят из многодетных семей. Севастопольские мамы признательны двум организациям за предоставленный отличный бесплатный отдых.

К слову сказать, ради безопасности и четкой организованности мероприятия, каждую десятку детворы, также бесплатно сопровождали взрослые. Им и слово-отзыв.

Многодетная мама Елена Ц: «Спасибо большое за чудесный отдых наших детей!!! Довольны были все, от самого маленького до самого большого».–>

Мама Оксана Ш.: «Спасибо большое за аквапарк, в восторге и дети, и взрослые. Вы лучшие. Спасибо, что вы есть».–>

Мама Евгения Ж.: «От нашей семьи спасибо за хороший подарок на день рождение дочери! Мы с удовольствием посетили аквапарк!»–>

Увы, в первые дни своего открытия «Зурбаган» не смог принять всех желающих. Поэтому уже традиционная бесплатная акция посещения аквапарка состоится еще и в августе.

О чем уже уведомлены севастопольские мамы. Но т.к. желающих отдохнуть в аквапарке в разы больше предоставленных возможностей, севастопольские мамы решили по-честному составлять списки на август месяц.

Кто из ребят за летние каникулы соберет 200 пластмассовых крышечек, тот получит бесплатный билет в «Зурбаган».

Напомним, что акцию по сбору пластика и озеленения нашего Севастополя «Севастопольские мамы» поводят давно. Все участники знают, что на деньги, вырученные от сдачи пластика, будут закуплены саженцы деревьев, которые осенью севастопольские мамы посадят во дворах и на улицах нашего города.

Летний отдых в аквапарке «Зурбаган» станет мероприятием, совмещающим приятный отдых с полезными делами.

Мнение авторов и спикеров может не совпадать с позицией редакции. Позиция редакции может быть озвучена только главным редактором или, в крайнем случае, лицом, которое главный редактор уполномочил специально и публично.

Пресс-служба СРОО «Севастопольские мамы»–>

Яна Михайлова–>