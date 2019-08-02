Аксёнов рвётся в депутаты Севастополя, чтобы орать на избирателей? (ВИДЕО)

Вячеслав Аксенов не является севастопольцем ни по своему рождению (Москва, 1958 год), ни по духу, ни по менталитету. Он простой «понаехавший».

На официальном сайте Заксобрания Севастополя информация о Вячеславе Аксенове «туманно-засекречена».



В 1980 году Аксенов оканчивает обучение в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, а в 1983 году аспирантуру этого же вуза. Какое при этом он получает образование – не указано. Но, исходя из учёного звания «кандидат экономических наук, доцент», можно предположить, что базовое образование Аксенов имеет экономическое.

Только если он, как Чалый, не приписал себе «красивую» степень. В армии не служил, так как в период с 1983 по 1991 год Аксенов – «преподаватель экономических и математических дисциплин в вузах». В каких вузах и каких городов – информации нет.

Чем конкретно занимался Вячеслав Аксенов до того момента, как в 1991 году переехал в Севастополь, неизвестно. Однако развал Союза становится началом карьеры Аксенова уже не на преподавательском поприще. Начало «лихих» девяностых, а именно 1991 и 1992 годы, он проводит в должности заместителя начальника управления по экономике Управления жилищно-коммунального хозяйства Севастопольского горисполкома.

Так сказать, своеобразная разминка перед стремительным стартом. Ибо вся последующая жизнь Аксёнова связана с весьма интересными банками.

В 1992 году Вячеслав Аксенов занял должность председателя правления банка «Таврика». Позже несколько раз становился замом и снова председателем: какие схемы проворачивались с помощью такой рокировки, можно только догадываться. В 2001 году становится заместителем управляющего другого банка – «Аваль», а потом переходит на должность председателя правления банка «Морской». После этого в его жизни были еще «Полтава-банк» и «Авант-банк». Сколько еще бы банков он поменял в своей жизни – неизвестно, но в 2014-ом Крым вернулся в Россию.



И вот в 2014 году, набравшись богатого банковского опыта, Аксенов неожиданно ударяется в политику и становится членом партии «Единая Россия». Он проходит в Заксобрание исключительно благодаря Алексею Чалому для того, чтобы обслуживать личные интересы олигарха. После чего его назначают председателем постоянной комиссии по бюджету, чтобы полученные при Украине финансовые знания Аксенова не пропадали даром. «Деньги к деньгам», как говорится…

Самым громким финансовым скандалом, который возник из-за деятельности Вячеслава Аксенова, стало распределение гуманитарной помощи во время «Русской весны». Жители всех регионов Российской Федерации переводили огромные суммы в помощь севастопольцам во время событий 2014 года – для городских нужд. С гуманитаркой работали структуры, непосредственно связанные с ближним кругом олигарха Алексея Чалого: БФ «35-я береговая батарея» и банк «Морской». Представители обеих структур, Вячеслав Горелов и Вячеслав Аксенов, стали в 2014 году депутатами от «команды Чалого». Председателем комиссии по принятию гуманитарной помощи был исполнительный директор подконтрольной Чалому «Таврида Электрик» Виталий Хворост.

Куда делать гуманитарная помощь и перечисленные средства, известно только им, ведь за огромные деньги, которые поступили в город из российских регионов от организаций и частных лиц, так никто и не отчитался. Сайт sevispolkom.info, на котором во время «Русской весны» публиковались сообщения о поступлении в Севастополь денег, исчез бесследно со всей информацией.

Общественники даже организовали комиссию по расследованию фактов распределения гуманитарной помощи, инициатива имела широкий резонанс. Комиссия направила более 45 запросов в российские города, привлекла к содействию горожан, которые имели отношение к распределению гуманитарки. Однако концов так и не нашли.

При этом ни подконтрольный Чалому ОНФ, ни банкир Аксенов, ни депутаты Заксобрания почему-то не участвовали в расследовании, что вызвало общественное удивление. Точной цены вопроса, разумеется, никто не знает, но, по расчетам одного из местных СМИ, речь идет о порядка 10 миллионах евро. От Чалого ждали четкого, вразумительного ответа на вопрос – куда были потрачены такие деньги? Он до неприличия долго молчал, после чего ответил так, что лучше бы молчал и дальше.

Но нет, сегодня он вновь идёт в депутаты Заксобрания Севастополя! А надо ли?

Источник: Портал Информер