Аксёнов уволил Белика

Глава Крыма Сергей Аксёнов уволил Вадима Белика с должности руководителя минтопэнерго республики. Соответствующий указ опубликован на портале правительства РК.

«Прекратить полномочия Белика Вадима Даниловича и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра топлива и энергетики Республики Крым в связи с истечением срока полномочий», – отмечается в тексте указа.

Вадим Белик был назначен на эту должность в начале июля 2017 года. До этого он работал заместителем министра топлива и энергетики республики.

Накануне крымский лидер анонсировал назначение нового министра топлива и энергетики Крыма. По его словам, им станет специалист из Москвы. Он не принимал участие в кадровом конкурсе «Твое правительство».







Четверг, 19 декабря 2019 г. 434

Источник: Портал Информер