Активность Кулагина в правительстве Севастополя нравится далеко не всем

Как сообщают работники столовой правительства Севастополя, разительная перемена произошла с новоназначенным заместителем врио губернатора Севастополя Александром Кулагиным.

Экс-депутат и бывший вице-спикер Заксобрания Севастополя прослыл в кругу своих товарищей по протиранию штанов и юбок отъявленным тихоней, от которого и слова не услышишь.

Но сразу же после своего назначения в правительство города, у Кулагина открылся талант мастера разговорного жанра. Как утверждают работники канцелярии городского парламента, во время своего выступления в Заксе Кулагин говорил в два раза больше, чем за все пять лет своего вице-спикерства.

Подобная активность уже сослужила плохую службу для новоназначенного зама губернатора. Не успев как следует обжиться в своем новом кабинете, Кулагин уже нажил себе врагов в правительстве.

Говорящего без умолку Кулагина возненавидели сразу же несколько замов губернатора.

Судя по слухам, которые распространяют в городских троллейбусах, «нарыли» на Кулагина уже достаточно. Так, по уверениям крымских лесников, неким лицам из окружения бывшего вице-спикера принадлежит недешевое имущество в районе Ай-Петри.

Якобы имущество, которое ныне используется в туристическом бизнесе, а точнее земля под ним, было получено не совсем законным путем.

Кроме того, по словам сторожей виноградников, всплыли и иные подробности из прошлого Кулагина.

Но и это, как говорят, далеко не все.

«Если и дальше будет высовываться, найдутся и другие скелеты в шкафу», — утверждают всезнающие работники правительственной столовой.

Между тем, сам Кулагин мало интересуется закулисными интригами и продолжает совершенствоваться в мастерстве разговорного жанра.

Так, дворники одного из городских муниципалитетов утверждают, что во время деловой встречи Михаила Развожаева и главы оного муниципалитета Кулагин, случайно оказавшийся на мероприятии, настолько затмил всех присутствующих в разговорном жанре, что у многих возникло желание побыстрее с этой встречи ретироваться, что они и сделали.

Не смог покинуть муниципалитет только врио губернатора, который вынужден был выслушивать бесконечный поток славословия в адрес Алексея Чалого, Екатерины Алтабавой, а также не в тему, приводимыми экскурсами из истории Севастополя.

Как утверждают гардеробщицы правительства, в здание на улице Ленина Развожаев ввернулся к себе в кабинет в крайне раздраженном состоянии духа.

Эта информация была оперативно доложена Алексею Чалому, который ныне и пребывает в мучительных раздумьях.

Ибо с одной стороны он не может не доверять своим источникам информации в правительстве города, а с другой – никак не может поверить в то, что молчаливый Кулагин, вдруг и крайне некстати, оказался таким оратором.

Как утверждают электрики, мнительный творец «Энерджи.нет» находится в крайне затруднительном положении, так как он начинает подозревать врио в нечестной игре и желании скорее избавиться от Кулагина.

Между тем, метаморфозы, произошедшие с бывшим вице-спикером, уже привели к тому, что ему отказали в приглашении на званый прием сразу несколько видных фигур. Ибо, как говорят севастопольские сплетники, звать Кулагина хоть и нужно, но чревато «резким повышением концентрации эгоцентризма и самолюбия на квадратный сантиметр».

Впрочем, охранники правительства считают, что пока в здании на улице Ленина Кулагиным и его работой вполне довольны, расценивают все эти слухи, как попытку некоторых фигур в правительстве просто показать бывшему вице-спикеру на его место.

Источник: Портал Информер