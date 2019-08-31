Александра Брыжака севастопольцы знают! Ему избиратели доверяют

Парламентарий Нахимовского муниципального образования Севастополя Александр Брыжак, несмотря на молодой возраст, выделяется среди своих соратников по цеху активной работой на округе.

Его деловые качества моментально оценили коллеги и доверили возглавить один из наиболее ответственных комитетов – бюджетный. Это позволило устранить многие проблемы Нахимовского района, которые годами мешали комфортной жизни местных жителей.Александр Брыжак со своими помощниками постоянно решают насущные вопросы «нахимовцев».Например, он занимается выявлением и ликвидацией свалок мусора, при его поддержке открываются детские и спортивные площадки, ремонтируются внутриквартальные дороги Под его патронатом на территории детского городка «Лукоморье» проводятся детские праздники, закупаются подарки для юных нахимовцев.Руководитель «Лукоморья»и коллектив приняли решение поддержать кандидатуру депутата-нахимовца на предстоящих выборах в Законодательное собрание Севастополя.», – считает Николай Помогалов.Депутат решает и индивидуальные вопросы, в частности, связанные с оказанием материальной помощи, социальной поддержки жителям.«», – считает Александр Брыжак.Он регулярно встречается с гражданами не только в своей приемной на территории школы №50 в первый и третий четверг месяца с 17:00 до 18:00, но и в «полевых» условиях: во дворах, на стадионах, площадкахВ течение 24 часовна связи со своими избирателями.+7978 905 71 43;+7978 905 71 46;+7978 742 38 89 —+7978 069 48 51 —Большая часть вопросов горожан касается сферы ЖКХ. Это и детские площадки, и освещение дворов, и некачественный ремонт подъездов, уборка территории и прочее. Вопросы бытовые, но именно они формируют среду, в которой живут севастопольцы, а значит от их решения зависит качество жизни горожанВсе просьбы, жалобы и пожелания жителей Нахимовского района тщательно изучаются и прорабатываются. Часть вопросов удается решить практически на месте, например, ситуацию с подрезкой деревьев на проспекте, или установкой бельевых веревок для жителей проспектаДругие обращения выходят за рамки полномочий депутата муниципального округа. Здесь для народного избранника важно обратить внимание на проблему, придать им огласку и, используя свой статус, привести в движение исполнительные органы«

Именно ограниченные возможности в оперативном решении проблем жителей Нахимовского района и заставляют меня идти на выборы в Заксобрание. После вхождения в состав городского парламента я смогу решать многие проблемы избирателей еще до их возникновения, совместно с правительством и своими коллегами системно меняя организацию жизнеобеспечения города», – отмечает Александр Брыжак.

Сейчас, по итогам последних встреч, в работе у депутата и его помощников находятся такие вопросы, как: водоснабжение садового товарищества «Сапун-гора», ремонт лестниц на улицах Генерала Мельника и Килен-балка, ремонт ветхих кровель в ряде домов районаПосле проведенного анализа командой Брыжака будут направлены соответствующие обращения в органы исполнительной власти. Решения этих вопросов будут находиться на личном контроле депутата Нахимовского округа.



8 сентября состоятся выборы депутатов Законодательного собрания. Севастопольцы, подойдите к этому серьёзно и обязательно посетите свои избирательные участки. Не забудьте паспорт гражданина Российской Федерации.



«8 сентября для каждого из нас важный и ответственный день. День, когда решается судьба нашего любимого Севастополя. Этот день выборов депутатов Законодательного собрания.



Наверняка, многие из вас уже задались для себя вопросом – кому отдать предпочтение. Конечно, это личное дело каждого. Однако главное здесь не ошибиться.



Ведь депутат – это своеобразный индикатор отношения человека к своему городу, семье, друзьям. Если вы хотите, чтобы в Севастополе были чистые дворы, хорошие дороги, детские сады, стабильно работающие коммунальные структуры, возможность доступно и качественно проводить время со своими близкими – осознанно подойдите к выбору.

Выбирайте, как это ни странно звучит, сердцем.

Выбирайте так, как будто выбираете сами себя, как будто вы сами находитесь на месте этого депутата. 8 сентября 2019 года мы должны объединиться для одной общей благородной цели – счастливого будущего нашего любимого Севастополя», — призывает кандидат в депутаты Заксобрания Севастополя второго созыва по округу №7 (самовыдвиженец, Корабельная сторона) Александр Брыжак.





Суббота, 31 августа 2019 г. 426

Источник: Портал Информер