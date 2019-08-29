Александр Брыжак заботится о здоровье севастопольцев (ФОТО, ВИДЕО)

29 августа 2019     21
Александр Брыжак заботится о здоровье севастопольцев (ФОТО, ВИДЕО)

В Нахимовском районе (на улице Генерала Мельника, 1, – прим. редакции) работает мобильный медицинский центр.

Там местные жители могут обследоваться по трем направлениям: офтальмология, кардиология и УЗИ органов брюшной полости.

Об этом позаботился кандидат в депутаты Законодательного собрания Севастополя, самовыдвиженец Александр Брыжак.

«Многие почему-то считают, что мы это делаем специально для выборов, но это далеко не так. Для нас важно, чтобы жители нашего района беспрепятственно проверяли своё здоровье. Нахимовский район является одним из самых старых. В связи с этим здесь проживает соответствующий контингент. Хочу пожелать всем нахимовцам крепкого здоровья, удачи и успехов! Будем надеяться, что наш самый старый район станет самым лучшим», – заявил он.

По словам администратора «Мобильного медицинского центра» Натальи Якимец, они работают в таком режиме уже третий год. Что касается Александра Брыжака, то он всегда помогает, так как является депутатом Нахимовского муниципального округа и знает всё, как там устроено.

Это подтверждает тот факт, что данное благое дело не является одноразовой акцией перед выборами в Заксобрание. Депутат упорно трудится уже на протяжении довольно-таки долгого периода.

«Плоды труда» Александра Брыжака не остались без внимания. Севастопольцы хвалят его и всячески поддерживают:«Молодец! Мы верим в него!»


Четверг, 29 августа 2019 г. 401

Источник: Портал Информер

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