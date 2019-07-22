Александр Брыжак зарегистрирован кандидатом в депутаты Заксобрания Севастополя

Наверняка, многие из вас уже задались для себя вопросом – кому отдать предпочтение. Конечно, это личное дело каждого. Однако главное здесь не ошибиться.

Ведь депутат – это своеобразный индикатор отношения человека к своему городу, семье, друзьям. Если вы хотите, чтобы в Севастополе были чистые дворы, хорошие дороги, детские сады, стабильно работающие коммунальные структуры, возможность доступно и качественно проводить время со своими близкими – осознанно подойдите к выбору.

Выбирайте, как это ни странно звучит, сердцем. Выбирайте так, как будто выбираете сами себя, как будто вы сами находитесь на месте этого депутата.

Только в таком случае в Законодательном собрании не окажется лишних людей, корыстных стяжателей, которые «рвутся» туда ради своей персональной выгоды.

Лично для меня подобная мотивация абсолютно неприемлема. Уверенно могу заявить – я принял решение баллотироваться в депутаты Заксобрания моего родного города, чтобы в случае победы достойно и честно представлять интересы жителей Корабельной стороны Севастополя и всего города, решать наши самые насущные проблемы, работать ответственно и продуктивно.

Возможно, на этом пути не все будет гладко, будут ошибки – но ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает. Главное – вовремя их заметить, признать и исправить.

Главное – не разочаровать, не обмануть поверивших тебе людей. А таких у нас в городе, я знаю, немало.

Естественно, все проблемы Севастополя нельзя решить ежесекундно. Но я уверен: шаг за шагом, общими усилиями у нас все получится!

Понимаю – будет трудно. Но с трудностями легче справляться сообща. Спасибо тем, кто поверил в меня и поддержал. Нелегко собрать за такой короткий промежуток времени необходимое количество подписей для подачи документов для регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Севастополя. Но у нас получилось! Необходимое количество подписей собрали практически за 10 дней!Выражаю огромное признание помощникам в сборе подписей и, конечно, жителям Нахимовского района, которые не только поставили подпись в поддержку, но не побоялись предоставить свои паспортные данные. Буду стараться сделать все, чтобы оправдать ваше доверие.

Поэтому 8 сентября 2019 года мы должны объединиться для одной общей благородной цели – счастливого будущего нашего любимого Севастополя!

Ваш кандидат в депутаты

Законодательного собрания Севастополя

по округу № 7

Александр Брыжак»

Источник: Портал Информер