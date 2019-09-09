Александр Брыжак: «Небольшая явка была предопределена общей апатией севастопольцев к политической жизни города»

В целом, выборы прошли спокойно и прогнозируемо. Небольшая явка была предопределена общей апатией жителей к политической жизни города.
Пятилетние склоки законодательной и исполнительной власти города, круглосуточно транслируемые по всем севастопольским каналам, сделали своё дело.
Избиратель, изрядно наевшись такой информационной пищи, просто отказался от своего рода «добавки» в виде выборов в Законодательное собрание.
Но около 27 процентов жителей нашего города все же пришли на избирательные участки.
У нас, в Нахимовском районе, очень интересная ситуация сложилась. Мы провели 10-ки встреч с избирателями, ряд вопросов удалось решить в кратчайшие сроки. У нас были хорошие рейтинги, мы с уверенностью шли к победе. Конкуренты не отставали, шли буквально по пятам.
Выборы показали, что как бы усердно ты не работал, а административный ресурс, известная фамилия и телевизор делают своё дело. Когда за тобой нет партии, медиа-ресурса и влиятельных родственников, то пробиться очень трудно. Быть вне системы и победить её – это очень тяжело.
Конечно, мы не совсем довольны итогами, сегодня надо спокойно проанализировать ситуацию, посмотреть, где были ошибки, где недоработали. Может, системности в работе не хватило. Обязательно подумаем и сделаем выводы.
Я, в свою очередь, хочу поблагодарить всех своих избирателей. Спасибо своей команде за гигантский труд. Работали по 24 часа в сутки.
Новому Законодательному собранию хочу пожелать умения находить компромиссы с правительством, а свои личные амбиции не ставить выше интересов города и его жителей.
Депутат Нахимовского муниципального округа Севастополя
Александр Брыжак
Понедельник, 9 сентября 2019 г. 493
Источник: Портал Информер