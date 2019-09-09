Александр Брыжак: «Небольшая явка была предопределена общей апатией севастопольцев к политической жизни города»

В целом, выборы прошли спокойно и прогнозируемо. Небольшая явка была предопределена общей апатией жителей к политической жизни города.

Пятилетние склоки законодательной и исполнительной власти города, круглосуточно транслируемые по всем севастопольским каналам, сделали своё дело.

Избиратель, изрядно наевшись такой информационной пищи, просто отказался от своего рода «добавки» в виде выборов в Законодательное собрание.

Но около 27 процентов жителей нашего города все же пришли на избирательные участки.

У нас, в Нахимовском районе, очень интересная ситуация сложилась. Мы провели 10-ки встреч с избирателями, ряд вопросов удалось решить в кратчайшие сроки. У нас были хорошие рейтинги, мы с уверенностью шли к победе. Конкуренты не отставали, шли буквально по пятам.

Выборы показали, что как бы усердно ты не работал, а административный ресурс, известная фамилия и телевизор делают своё дело. Когда за тобой нет партии, медиа-ресурса и влиятельных родственников, то пробиться очень трудно. Быть вне системы и победить её – это очень тяжело.

Конечно, мы не совсем довольны итогами, сегодня надо спокойно проанализировать ситуацию, посмотреть, где были ошибки, где недоработали. Может, системности в работе не хватило. Обязательно подумаем и сделаем выводы.

Я, в свою очередь, хочу поблагодарить всех своих избирателей. Спасибо своей команде за гигантский труд. Работали по 24 часа в сутки.

Новому Законодательному собранию хочу пожелать умения находить компромиссы с правительством, а свои личные амбиции не ставить выше интересов города и его жителей.

Депутат Нахимовского муниципального округа Севастополя

Александр Брыжак





Понедельник, 9 сентября 2019 г. 493

Источник: Портал Информер