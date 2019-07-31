Александр Брыжак отчитался о работе благотворительного фонда «Наш дом — Севастополь»

Кандидат в депутаты Заксобрания Севастополя второго созыва по округу№7 (самовыдвиженец), директор благотворительного фонда «Наш дом — Севастополь» Александр Брыжак отчитался о проделанной работе фонда в 2018.
Всего за 2018 год поступило пожертвований от частных лиц и коммерческих организаций на целевые мероприятия и уставную деятельность фонда в размере 8 125,7 тыс.руб.
Израсходовано в рамках хозяйственно-финансовой деятельности 6 824,90 тыс рублей:
– 5 714,9 тыс.рублей на проведение социально значимого мероприятия, посвященного «70-летию восстановлению города Севастополь после Великой Отечественной войны» (торжественное собрание, фотовыставка, экспозиция «Гордимся теми, с кем строим будущее», праздничная программа в ГБУГ «САРДТ им. А.В.Луначарского»).
– 153,5 тыс.рублей на оказание помощи для печати книги, посвященной 150-летнему юбилею ГБУЗ «Городская больница № 1 им. Пирогова». В периодическом издании говорится об истории учреждения здравоохранения.
– 26,40 тыс.рублей на монтаж и установку спортивной тренажерной площадки в ГКУ «Центр содействия семейному воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей».
– 415,7 тыс.рублей на внутренние отделочные работы в помещении ГБОУ «СОШ № 3 им. А. Невского».
– 100,00 тыс.рублей на организацию праздничного мероприятия «Ассоциации работающих инвалидов Севастополя», посвященного любви и уважению к Родине.
– 222,8 тыс.рублей на приобретение билетов на спектакль «Русалочка» в ГБУГ «САРДТ им. А.В.Луначарского». Организация новогодних праздничных мероприятий для детей сотрудников «Союза Строителей Севастополя».
– 50,00 тыс.рублей на организацию и проведение открытого турнира по футболу среди детей «Кубок Победы-2018».
– 57,00 тыс.рублей на экскурсионную поездку победителей конкурса «Мы — наследники Победы».
– 84,6 тыс.рублей на содержание организации (налоги, у/банка…)
Благотворительный фонд «Наш дом — Севастополь» поддерживает детский спорт, вкладывает силы и средства в патриотическое и культурное воспитание молодёжи, занимается организацией в городе социально значимых мероприятий.
В составе Президиума благотворительного фонда «Наш дом — Севастополь», осуществляющего деятельность в соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», следующие:
– Александр Анатольевич Брыжак (директор);
– Светлана Васильевна Панкова (член Президиума);
– Надежда Сергеевна Кабанова (член Президиума).
Стоит отметить, что Александр Брыжак, кандидат в депутаты Заксобрания Севастополя второго созыва по округу №7 (самовыдвиженец), человек реальных дел.
Несмотря на немалый список достижений, останавливаться на этом Александр Брыжак не собирается.
Работа на округе кипит постоянно, прием граждан депутат Нахимовского муниципального образования проводит в здании средней общеобразовательной школы №50 в первый и третий четверг месяца с 17:00 до 18:00.
В течение 24 часов Александр Брыжак на связи со своими избирателями:
т. +7978 860 03 03 (колл-центр) с 9:00-17:00;
т. +7978 790 41 13 – помощник Максим Сергеевич;
т. +7978 763 17 37 – помощник Наталья Валерьевна.
Среда, 31 июля 2019 г. 434
Источник: Портал Информер