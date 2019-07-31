Александр Брыжак отчитался о работе благотворительного фонда «Наш дом — Севастополь»

Кандидат в депутаты Заксобрания Севастополя второго созыва по округу№7 (самовыдвиженец), директор благотворительного фонда «Наш дом — Севастополь» Александр Брыжак отчитался о проделанной работе фонда в 2018.

Всего за 2018 год поступило пожертвований от частных лиц и коммерческих организаций на целевые мероприятия и уставную деятельность фонда в размере 8 125,7 тыс.руб.

Израсходовано в рамках хозяйственно-финансовой деятельности 6 824,90 тыс рублей:

– 5 714,9 тыс.рублей на проведение социально значимого мероприятия, посвященного «70-летию восстановлению города Севастополь после Великой Отечественной войны» (торжественное собрание, фотовыставка, экспозиция «Гордимся теми, с кем строим будущее», праздничная программа в ГБУГ «САРДТ им. А.В.Луначарского»).

– 153,5 тыс.рублей на оказание помощи для печати книги, посвященной 150-летнему юбилею ГБУЗ «Городская больница № 1 им. Пирогова». В периодическом издании говорится об истории учреждения здравоохранения.

– 26,40 тыс.рублей на монтаж и установку спортивной тренажерной площадки в ГКУ «Центр содействия семейному воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей».

– 415,7 тыс.рублей на внутренние отделочные работы в помещении ГБОУ «СОШ № 3 им. А. Невского».

– 100,00 тыс.рублей на организацию праздничного мероприятия «Ассоциации работающих инвалидов Севастополя», посвященного любви и уважению к Родине.

– 222,8 тыс.рублей на приобретение билетов на спектакль «Русалочка» в ГБУГ «САРДТ им. А.В.Луначарского». Организация новогодних праздничных мероприятий для детей сотрудников «Союза Строителей Севастополя».

– 50,00 тыс.рублей на организацию и проведение открытого турнира по футболу среди детей «Кубок Победы-2018».

– 57,00 тыс.рублей на экскурсионную поездку победителей конкурса «Мы — наследники Победы».

– 84,6 тыс.рублей на содержание организации (налоги, у/банка…)

Благотворительный фонд «Наш дом — Севастополь» поддерживает детский спорт, вкладывает силы и средства в патриотическое и культурное воспитание молодёжи, занимается организацией в городе социально значимых мероприятий.

В составе Президиума благотворительного фонда «Наш дом — Севастополь», осуществляющего деятельность в соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», следующие:

– Александр Анатольевич Брыжак (директор);

– Светлана Васильевна Панкова (член Президиума);

– Надежда Сергеевна Кабанова (член Президиума).

Стоит отметить, что Александр Брыжак, кандидат в депутаты Заксобрания Севастополя второго созыва по округу №7 (самовыдвиженец), человек реальных дел.

Несмотря на немалый список достижений, останавливаться на этом Александр Брыжак не собирается.

Работа на округе кипит постоянно, прием граждан депутат Нахимовского муниципального образования проводит в здании средней общеобразовательной школы №50 в первый и третий четверг месяца с 17:00 до 18:00.

В течение 24 часов Александр Брыжак на связи со своими избирателями:



т. +7978 860 03 03 (колл-центр) с 9:00-17:00;

т. +7978 790 41 13 – помощник Максим Сергеевич;

т. +7978 763 17 37 – помощник Наталья Валерьевна.





Среда, 31 июля 2019 г. 434

Источник: Портал Информер