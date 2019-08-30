Александр Брыжак пустыри «превращает» в спортплощадки (ФОТО, ВИДЕО)

30 августа 2019     7
Александр Брыжак пустыри «превращает» в спортплощадки (ФОТО, ВИДЕО)

На улице Жидилова в Севастополе пустырь с битыми бутылками “превратился” в футбольное поле. Об этом позаботился кандидат в депутаты Заксобрания Севастополя Александр Брыжак (самовыдвиженец).

Он вошел в положение дел местных жителей, которые были вынуждены каждый день лицезреть столь “печальную картину”. Им хотелось видеть счастливых детей, играющих на оборудованной спортплощадке, а не сборище алкоголиков, которые постоянно там собирались и дебоширили.

Александр Брыжак откликается на просьбы горожан, поэтому сразу начал действовать! За счет средств Нахимовского муниципалитета ему удалось организовать строительство игровой зоны. Теперь дети могут спокойно гонять мяч и забивать его в ворота, не боясь наткнуться на стекла и пораниться.

Кроме того, кандидат в депутаты Заксобрания Севастополя за свои средства организовал официальное открытие данной спортплощадки. Собралось огромное количество людей, которые не могли поверить в то, что злачное место на Жидилова наконец-таки преобразовали.


Пятница, 30 августа 2019 г. 518

Источник: Портал Информер

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Александр Брыжак пустыри «превращает» в спортплощадки (ФОТО, ВИДЕО)
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