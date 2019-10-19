Александр Брыжак: «Севастополь сработается с Развожаевым!»

19 октября 2019     24
Александр Брыжак: «Севастополь сработается с Развожаевым!»

100 дней, как Развожаев Михаил Владимирович, по поручению президента, приехал к нам в город выполнять обязанности губернатора Севастополя.

Напомню, что назначение исполняющего обязанности губернатора состоялось 12 июля сего года, после внезапной отставки Овсянникова.

Предтече всем этим событиям явился политический кризис в Севастополе исполнительной и законодательной власти, затянувшийся на продолжительное время. В Москве долго наблюдали за этой ситуацией и сделали ход, заменой губернаторов.

Назначение пришлось в самый разгар предвыборной кампании в городе. Это позволило охладить обстановку на политической сцене и спокойно подойти к выборам. Однако для самого Михаила Развожаева, на мой взгляд, это только усложнило процесс полного включения в ситуацию с состоянием дел в городе.

Что касается самого Развожаева, ели коротко посмотреть на предыдущие должности, а это и заместитель министра по делам Северного Кавказа, кстати, он это министерство и помогал создавать, и временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия, то можно сказать, что Михаил Владимирович человек, который умеет работать в очень непростых или, как модно сейчас говорить, кризисных ситуациях.

Судя по всему,  это одно из немаловажных качеств, по которым было принято решение назначить именно Развожаева в Севастополь. В город с непростой ситуацией в политической и экономической сферах. В очень непростой предвыборный период.

Что можно сказать о Михаиле Владимировиче, как можно оценить его работу на посту за 100-дневный период?

Говорить о каких-то результатах пока очень рано. Выборы закончились недавно, только закончилось формирование нового правительства и комитетов ЗАКСа.

После утверждения правительства и включения в его состав заместителей Кулагина и Тимофеевой, а также активной работой с новым составом Законодательного собрания, может говорить о том, что губернатор нацелен на компромисс и системную работу.

Михаил Владимирович человек осторожный, не делает резких заявлений, решение принимает выверенные. Главное, за это время не было никаких провалов и необдуманных решений, это придаёт оптимизма и уверенности в будущее. Ещё мне, как депутату Нахимовского муниципального округа, приятно видеть, что губернатор, не боясь, выходит на прямое общение с людьми, слышит и вникает в проблемы.

Есть у него понимание и того, что муниципалитеты должны обладать более весомыми полномочиями для решения проблем на местах. Думаю, что город сработается с Развожаевым. Мы достаточно быстро выйдем на нужные темпы развития не только в количественном, но и в качественном исполнении.

Хочу пожелать Михаил Владимировичу удачи, настойчивости и успеха в выполнении поставленных задач.

Депутат Нахимовского муниципального округа Севастополя 
Александр Брыжак 



Суббота, 19 октября 2019 г. 50

Источник: Портал Информер

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