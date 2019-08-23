Александр Гофман узнал, почему все рукопожатные политики в Севастополе встают в очередь в друзья к Александру Брыжаку (ИНТЕРВЬЮ)

Александр Брыжак: Степень откровенности для тебя – абсолютная полная.

Александр Гофман: Давайте сначала поговорим о глубоком. Например, как вы считаете, жизнь сейчас у россиян и в целом у севастопольцев воспринимается чувствами – зрением, обонянием или слухом… А вокруг всё так ординарно и серо. Всякие там акции протеста в Москве… Они и есть просвет? Вот удивите меня продолжением фразы относительно вас – “Я хочу быть частью…”

Александр Брыжак: (пауза) Я хочу быть и буду частью поколения россиян, севастопольцев, которое будет стоять у истоков нового общества, новых прорывных идей, новой России… Просвет есть, он понятен для многих моих соотечественников.



Александр Гофман: Но новое всегда отрицается большинством. Вы согласны?

Александр Брыжак: Есть и такое.

Алексанр Гофман: Хорошо. Я понимаю. А вы в жизни с этим сталкиваетесь?

Александр Брыжак: У меня есть друзья, которых я очень уважаю, и даже они имеют очень неоднозначные оценки того, что происходит в нашей великой стране. Они имеют полярные мнения – и положительные, и отрицательные. Если человек серый и неинтересный, к нему очень ровно относятся. Он никого не задевает, поэтому не вызывает никакой реакции. Во всём – в бизнесе, искусстве и политике — всё яркое вызывает либо положительные, либо отрицательные эмоции. Если эмоций нет – это проблема.

Александр Гофман: В таком случае, а вы что не любите в современном мире, в котором нам приходится всем жить?



Александр Брыжак: Слово “богатство”. Оно ничего не значит. Уж поверь мне! Качество жизни не всегда зависит от денег.

Улыбка сына, восход солнца, наше море, наш город — эти ощущения за деньги не купишь, они у меня есть внутри. Если они есть и остаются жить в моей душе, то деньги приложатся.

Знаешь, я вот никогда не платил людям, чтобы они притворялись… Сам этого жутко не люблю. Это закон всей моей жизни… (задумчиво) Возможно, моя величайшая ошибка – это желание полагаться на чей-то талант, а не на чьи-то личные качества. Но быть настоящим человеком – очень нелегко… А деньги… (задумчиво) Это примерно как температура тела, она должна быть у тебя (улыбается).

Александр Гофман: Вам везёт или вы сильный?



Александр Брыжак: Мне везёт и я сильный, конечно.

Александр Гофман: А другому человеку будет везти, если он не сильный?

Александр Брыжак: Я думаю, слабым не везёт…

Александр Гофман: По большому счёту, чтобы стать сильным человеком не обязательно идти на войну, брать олимпийские высоты, достаточно просто начать с себя. Вы согласны?

Александр Брыжак: Конечно. Именно так. Заняться собой, своим здоровьем. А потом Господь увидит и даст тебе ещё что-то другое? Например, желание учиться, потом – желание зарабатывать деньги, потом просто помогать людям… Желание даст тебе Господь.

Александр Гофман: Т.е желание, которое ты можешь получить – оно будет от Господа?

Александр Брыжак: Оно приходит извне.

Александр Гофман: Любое желание?

Александр Брыжак: Да. Они есть плохие, есть и хорошие.

Александр Гофман: Что для вас удача? Она тоже приходит извне?

Александр Брыжак: Это результат последовательности действий… и судьба, конечно.

Александр Гофман: От чего вы бы хотели избавиться?

Александр Брыжак: Когда я говорю о чём-то, это обязательно случается (оба смеются). Но я всегда слежу за всеми процессами. Возможно, это моя самая сильная сторона, от которой избавляться никакого желания нет.

Александр Гофман: Я сейчас попытаюсь уйти от жизненной философии и перейти в жизненно-бытовую плоскость и напомнить, что меня в первую очередь интересует Александр Брыжак как человек. Когда вы почувствовали себя отцом?

Александр Брыжак: Сразу.

Александр Гофман: Вы домашний человек? Вам нравятся тапочки, халат…

Александр Брыжак: Если у меня нет дел, самый лучший отдых — вообще не выходить из дома. Телевизор, документальные фильмы, кухня, зал, кабинет, в интернете что-то почитать. Скажу так, у мужчины должны быть сложены три столпа: семья, работа и друзья. Убери хоть один из них, он зашатается.

Было у тебя много друзей и тут предаёт один, другой, третий. Ты уже теряешь основу под ногами. Убери у тебя работу — ты не только теряешь, ты уже спотыкаешься.

Потому что мужчина без работы, без занятия, без целеустремленности и ежедневного понимания, что ты нужен и что ты делаешь – это уже не мужчина. Ну, и третье, убери ещё и семью — то всё. Это труп, пока ещё ходячий, потом и настоящий.

Александр Гофман: А какой вы самоменеджер?

Александр Брыжак: Во мне есть сочетание одержимости и чутья (задумчиво). И при этом мне не изменяет рассудок. Я люблю большие сражения. Если в маленьких войнах я ещё могу быть эмоциональным, то когда идет война крупная, я могу быть, как удав спокойным и решать дела в управлении, в стратегии, в политике, но если надо, то беру лопату и копаю. Как сейчас – на выборах в Законодательное собрание Севастополя.

Первое и очень трудное препятствие для меня было собрать около 1500 подписей в свою поддержку как самовыдвиженца по Корабельной стороне Севастополя. И люди мне поверили, и мы с командой собрали голоса в достаточно короткий срок.

А сейчас я получил эту роль, и мне выпал счастливый билет быть человеком, который сможет севастопольцам реально помочь.

Александр Гофман: Как вы сами относитесь к патриотизму, о котором так много говорят в Севастополе?

Александр Брыжак: Да, я патриот. Я горжусь Севастополем. Но я не люблю разговоры о том, что мы пытаемся поменять страну. Я не представляю себе жизни без России и очень привязан к родному городу — Севастополю. Мне хочется, чтобы он процветал. И от этого выиграет вся страна.

Например, я в 2014 году, после возвращения Крыма на Родину – в Россию, понял, что нельзя быть в стороне от процессов, которые идут в городе. Честно скажу, как и многие думал, что, вернувшись в Россию, всё будет налаживаться семимильными шагами, и в самый короткий временной отрезок. Москва поможет, как с толковыми управленцами, так с организацией работы городских структур.

Выбранные депутаты ЗАКСа, получившие феноменальную и единогласную поддержку у севастопольцев, на фоне небывалого всплеска патриотизма, при поддержке «народного мэра» должны были подставить плечо московским «варягам», и в одной команде сделать шаг вперёд. Однако этого не произошло. Они всех севастопольцев “отхлестали по щекам” своим поведением, склоками и высокомерным непониманием города.

Для меня самая понятная форма любви к Родине – возьми себе зону ответственности, квадратные метры какие-то, которые ты сделаешь идеальными, тогда и страна преобразится.

Александр Гофман: А вы знаете, как у нас простые люди живут?

Александр Брыжак: Конечно. Я сам человек. И я коренной севастополец. Я здесь живу, в Нахимовском районе. Вижу эту разруху и неустроенность. Не думаю, что у нас проблем больше, чем в других районах, просто своя специфика. Конечно, нельзя сказать, что ничего не сделано.

Я сам закреплён как депутат за округом Жидилова, нам удалось построить множество спортивных и детских площадок, отремонтировать ряд дорог, в том числе и внутридомовых. Активно начали благоустраивать дворы.

Конечно, район меняется, но темпы и качество выполняемых работ оставляют желать лучшего.

Я работаю депутатом уже 3 год. Регулярно встречаюсь с жителями района, веду приём горожан. На основании всего этого могу сказать, что основная масса обращений в мой адрес касается ЖКХ, качества и сроков выполняемых работ. Люди у нас активно интересуются и не только внешней, но и внутренней политикой.

Очень много вопросов к тому, что Москва выделяет астрономические деньги на федеральные целевые программы в Севастополе, а результаты остаются точечными, но никак не системными, не в тех масштабах, которые должны быть.

Александр Гофман: Я уверен, что вы как будущий депутат Законодательного собрания будете принимать правильные законы, которые будут служить именно на благо севастопольцев, но были ли в вашей жизни моменты, когда опускались руки, когда приходилось делать что-то через не могу, проявлять силу воли, чтобы идти дальше?

Александр Брыжак: Силу воли приходится проявлять каждый день. Руки не опускались ни разу — иначе их потом не поднять. Это как на ринге: опустишь руки — получишь в челюсть… (улыбается) Я постоянно нахожусь в поиске информации и новых знаний, впитываю чужой опыт, ищу ответы…

Александр Гофман: А сейчас будет резкой поворот в вопросах. Готовы? Чехов же ваш любимый писатель?

Александр Брыжак: Да. Он гений.

Александр Гофман: А ещё? Удивляйте уже до конца (улыбается).

Александр Брыжак: “Дон Кихот” Сервантеса – это лучшее, что человек когда-либо написал. Это даже не моё мнение. Об этом писал Достоевский. Когда Господь спросит человека: «Что ты делал?» – можешь протянуть книгу Сервантеса. Ещё он писал, что литература не дала святых, кроме Дон Кихота.

Александр Гофман: Бесспорно. Я, кстати, тоже считаю “Дон Кихот” замечательной литературой — при том, что в то время не то что войти в большую литературу, а просто постоять у дверей было очень трудно. Хотя, в ответ скажу, что литература пока не дала ни одного святого, но мучеников – тьма.

Александр Брыжак:: (задумчиво) Да, литература – это что-то иррациональное…

Александр Гофман: Кстати, вы считаете себя рациональным или иррациональным по складу человеком?

Александр Брыжак: Я себя считаю человеком очень рациональным. Но всё зависит от горизонта твоего планирования. Если ты видишь только локальную картинку, ты можешь очень серьезно проиграть на длинной дистанции. Я свою рациональность всегда мерил глобальными картинками, чтобы не делать локальных неуместных шагов.

Александр Гофман: Но это же чистой воды прагматизм!

Александр Брыжак: Не согласен. Прагматизм – это то, что ценишь в жизни лично ты. Рационализм – суждение, основанное на разумных умозаключениях. Другими словами, это задачка по геометрии одинаковая для всех, которую следует решить. Конечно, у нас есть выбор, но мы не можем не принять факты геометрии. А ей плевать на наше мнение (улыбается).

Александр Гофман: Существуют разные истины…

Александр Брыжак: Геометрия выше истины. Это выверенные значения и формулы. Как число Пи. Я об этом могу долго говорить… (смеётся)

Александр Гофман: Нет уж, давайте лучше об архитектуре, то, что вам лично близко по специальности. Я пока не назову ни одного здания в Севастополе, ради которого можно было бы приехать в город, чтобы посмотреть на него. Нет у нас своего Гауди. Нет здания, посмотреть на которое съезжались бы со всей России и даже мира. А ведь построить единственное уникальное здание для такого города, как наш, это не так уж дорого. Почему так происходит? Почему бы архитекторам не настаивать на более художественных решениях наших новостроек?

Александр Брыжак: Архитекторы такие же живые люди, как и все остальные. Они работают на заказчика. Как заказчик сказал, так архитектор и сделал. Главное, на мой взгляд, о чём стоит задуматься прямо сейчас – это развитие городского транспорта в Севастополе, проблема пробок и энергетической эффективности зданий. У очень многих объектов в Севастополе грубая, неэффективная изоляция, поэтому энергетическая эффективность оставляет желать лучшего. Здания просто тратят свою энергию впустую, и это негативно сказывается на энергоэффективности всего нашего города.

Кстати, если посмотреть с позиции реализма на развитие Севастополя, то спасением для города может быть в инновационной экономике. Дело в том, что в инновационной экономике предложение порождает спрос, а не наоборот.

Обыватели могут ворчат, дескать, зачем нам много жилых зданий нагромоздили таких бандур, они стоят полупустые, – но в городе, который развивается, это ненадолго.

Наличие ресурса сформирует и запрос на него. Это все — инновационная экономика, сплав рационализма и прагматики.

Я искренне верю, что любому старому зданию в Севастополе можно подарить новую жизнь, если подарить ему второе дыхание. Но это должно быть обеспечено государственной политикой, политикой правительства города.

Александр Гофман: Кстати, что, по Вашему мнению, является самым главным в деятельности севастопольского депутата?

Александр Брыжак: Приверженность. Приверженность севастопольцам. Я ответил?

Александр Гофман: Конечно. И без загадок… Но как вы планируете работать дальше, когда вы станете депутатом, как будет развиваться город, на ваш взгляд, удастся ли донести ваш опыт и ваши мысли до городских чиновников?

Александр Брыжак: Работать буду честно, как и всегда. Сделаем всё, что в наших силах, у нас не так много возможностей, но те, что есть, используем до конца. Основная масса трудностей и проблем жителей Севастополя можно решить, изменив систему принятия решений. Городу нужна комплексная программа развития.

О том, как будет развиваться город, в каком направлении двигаться, будет решаться в каденции следующего Заксобрания. Это очень важные выборы. От них будет зависеть, как будет жить и развиваться город. Москва уже устала от вечной междоусобицы депутатов и правительства. Поменяла очередного губернатора. Теперь шаг за нами, севастопольцы! Мы должны находить компромиссы и работать в одной команде. Идти вперёд. Другого пути у нас нет.

Если опять свалимся в разборки между ветвями власти, больше такой сильной поддержки из центра, как сейчас, нам не видеть. Эта пятилетка будет фундаментом для стратегических задач на будущее. Призываю вас обязательно прийти на выборы и сделать свой выбор. Только так можно что-то изменить.

Это очень важные выборы. От них будет зависеть, как будет жить и развиваться город. Москва уже устала от вечной междоусобицы депутатов и правительства. Поменяла очередного губернатора. Теперь шаг за нами, севастопольцы!

Александр Гофман: Александр, спасибо вам за очень интересный разговор. Я и все севастопольцы желают вам удачи и побед! Что хотите пожелать своим избирателям и читателям “ИНФОРМЕРа”?

Александр Брыжак: Верьте в себя, верьте в страну, верьте в будущее. Предки наши так жили и оставили нам большую и сильную страну, были у нас времена и потяжелее. Сегодня есть все возможности для сильного и уверенного шага вперёд! Навстречу благополучию и уверенности в завтрашнем дне!

Александр Гофман: Это, конечно, был последний вопрос, но я попытаюсь насладиться им: “Если бы кто-нибудь написал бы биографическую книгу о вас, какое бы у неё было название?”

Александр Брыжак: (задумался)… Каждый должен иметь свой собственный дом, а не заглядываться на чужой.

Александр Гофман: (смеётся) А вы во сколько лет программируете себя на смерть?

Александр Брыжак: 92 года, а дальше – неинтересное. Да и 92-й регион у нас.

Александр Гофман: С языка сняли… (оба смеются)

Вечно ваш, Александр Гофман

Севастополь. Август 2019 г.

Источник: Портал Информер