Александр Кулагин утвержден в должности вице-губернатора Севастополя

8 октября на пленарном заседании Законодательного собрания Севастополя депутаты рассмотрели вопрос о согласовании Александра Кулагина на должность вице-губернатора. Напомним, что в правительстве он будет курировать вопросы здравоохранения.

С докладом выступил врио губернатора Михаил Развожаев. Он также попросил поддержать депутатов кандидатуру Кулагина и отметил, что несет персональную ответственность за каждого члена своей команды.

Во время своего выступления Кулагин заявил о создании т.н. “дорожных карт” по решению проблем, накопившихся в сфере здравоохранения. В частности, предложил направлять памятки жителям города о том, как себя вести при первых симптомах сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом кандидат на пост куратора здравоохранения заявил, что “скорая помощь” приезжает на вызовы вовремя, но вот граждане у нас несознательные, не торопятся вызывать врачей. Так это или нет – мы предлагаем судить самим севастопольцам.В целом, выступление Кулагина оказалось крайне слабым, кандидат откровенно “плавал” в вопросах, которые он будет курировать. Это и неудивительно, учитывая тот факт, что за время своей карьеры, он никогда не имел никакого отношения к системе здравоохранения.

По его мнению, решить проблему здравоохранения Севастополя можно путем привлечения в город специалистов из других регионов. О том, что подобная практика была и раньше и показала свою полную неэффективность, Кулагин, видимо, просто не знает.

В частности, когда ему был задан вопрос о развитии гериатрической помощи в городе, он сознался, что еще “не понимает многих терминов”. Кроме того, был не в курсе того, что гериатрический центр уже будет открыт в Севастополе в ближайшее время.

В целом, судя по ответам кандидата, здравоохранение города ждет очередной этап реформирования, который окончательно добьет систему.

Вице-спикер Татьяна Лобач поинтересовалась, как будут решаться проблемы сельской медицины, планируется ли рассмотрение вопроса о компенсации сельским медикам аренды жилья.

Кулагин пообещал съездить в сельскую зону Севастополя и узнать из первых уст, что происходит в подведомственной ему отрасли.

Депутат Илья Журавлев спросил Кулагина о “слиянии” больниц и поликлиник, спросил, кто понесет ответственность за это “вредительство”.

На этот вопрос Кулагин не дал внятного ответа, заявив, что он против “слияний”, но это решено до него, поэтому, все будет происходить точно так же.

Не смог он ответить и на вопрос о том, будут ли строиться новые поликлиники и больницы, сославшись на свое незнание. Стоит напомнить, что во время своей провальной избирательной кампании по выборам депутатом в Заксобрание, Кулагин весьма активно рассказывал своим потенциальным избирателям о грядущем строительстве новой больницы и поликлиник на Северной стороне.Врал ли тогда Кулагин своим избирателям или был просто не в курсе планов руководства департамента здравоохранения. Видимо, мы так и не получим ответа.

Осознавая свою полную некомпетентность в вопросах системы здравоохранения, Кулагин постоянно просил помощи у депутатов Заксобрания. Учитывая его “знания” в этой сфере, севастопольцам, видимо, остается надеяться только на помощь депутатов Кулагину в решении неотложных проблем городского здравоохранения.

В итоге, парламентарии согласовали назначение Александра Кулагина на пост вице-губернатора Севастополя. За это решение проголосовали 16 депутатов, еще трое решили воздержаться.

Источник: Портал Информер