Александр Лившиц: «Затрудняюсь ответить!»

“Затрудняюсь ответить. Время покажет”, – сказал Александр Лившиц.

Президент “Союза строителей Севастополя” Александр Лившиц сказал, что он затрудняется как-то оценить первые 100 дней врио губернатора Михаила Развожаева .

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Александр Лившиц: «Затрудняюсь ответить!» Президент “Союза строителей Севастополя” Александр Лившиц сказал, что он затрудняется как-то оценить первые 100 дней врио губернатора Михаила Развожаева. “Затрудняюсь ответить. Время покажет”, …



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