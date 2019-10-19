Александр Лившиц: «Затрудняюсь ответить!»

Президент “Союза строителей Севастополя” Александр Лившиц сказал, что он затрудняется как-то оценить первые 100 дней врио губернатора Михаила Развожаева.
“Затрудняюсь ответить. Время покажет”, – сказал Александр Лившиц.
Суббота, 19 октября 2019 г. 231
Источник: Портал Информер
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