Александр Лившиц о том, как развивается строительная отрасль в Севастополе

11 августа в России отмечают свой профессиональный праздник строители. Сегодня в Севастополе прошло торжественное собрание, посвященное этой знаменательной дате.

Корреспондент «ИНФОРМЕРа» спросил у президента «Союза строителей Севастополя» Александра Лившица о том, как развивается строительная отрасль в регионе.

По его словам, на сегодня в городе работают более чем 15 тысяч строителей, которые трудятся в 300 организациях. В год в Севастополе сдается больше 300 квадратных метров, проводится также огромный объем работы по реализации программ ФЦП.

Александр Лившиц поздравил всех строителей Севастополя и пожелал им успехов в нелегком труде.

<!-- -->





Четверг, 8 августа 2019 г. 107

Источник: Портал Информер