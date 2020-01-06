Александр Малинин стал похож на женщину

Фотографии знаменитого певца Александра Малинина и его супруги Эммы стали появляться во многих российских пабликах.

На снимке в инстаграм с отдыха на Пхукете 61-летняя звезда шоу-бизнеса очень похож на свою жену.

Лицо певца изменилось и стало женственнее. Поклонники предполагают, что к таким изменениям привело неудачное использование ботокса и филеров.«Нам кажется, что Александр Малинин стал очень похож на свою жену Эмму. Александр, может, стоит завязывать с пластическими операциями?» — пишут в сети.

«Подозреваем, что артист и его супруга посещают одного умельца и, если у Эммы сложно обнаружить вмешательство, то у самого Малинина, кажется, появилось новое хобби. Хобби, где чувство меры очень эфемерная вещь», — переживают поклонники Малинина.

Многие говорят, что супруги стали «на одно лицо», ведь живут вместе, а «муж и жена — одна сатана».







Понедельник, 6 января 2020 г. 81

Источник: Портал Информер