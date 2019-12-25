Александр Овечкин сделал рождественский подарок Дональду Трампу

«Во время визита Овечкин подарил Трампу свой игровой свитер», — пишет издание. Мероприятие спортсмен посетил вместе с супругой Анастасией Шубской. Ужин прошел в резиденции президента Мар-а-Лаго».

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России по хоккею Александр Овечкин побывал на рождественском вечере президента США Дональда Трампа . Спортсмен вручил американскому лидеру форму своей фамилией.

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