Александр Овечкин сделал рождественский подарок Дональду Трампу

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России по хоккею Александр Овечкин побывал на рождественском вечере президента США Дональда Трампа. Спортсмен вручил американскому лидеру форму своей фамилией.
«Во время визита Овечкин подарил Трампу свой игровой свитер», — пишет издание. Мероприятие спортсмен посетил вместе с супругой Анастасией Шубской. Ужин прошел в резиденции президента Мар-а-Лаго».
Александр Овечкин является создателем общественного движения Putin Team.
Среда, 25 декабря 2019 г. 87
Источник: Портал Информер