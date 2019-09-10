Александр Синявский: «Выборы в Заксобрание Севастополя были эмоциональные и реально конкурентные»

10 сентября 2019     16
Александр Синявский: «Выборы в Заксобрание Севастополя были эмоциональные и реально конкурентные»

Выборы в Законодательное собрание Севастополя были эмоциональные и реально конкурентные.

Новый состав Законодательного собрания стал политически более разноплановым, пропала «политическая монополия» определённой группы, что, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту.

Что касается явки избирателей, считаю, в этом ключевую роль сыграла неэффективная работа депутатов первого созыва, было подорвано доверие к работе законодателей, самая маленькая явка за всю последнюю историю выборов в Севастополе.

Слушал выступление по «1 севастопольскому» телеканалу представителя «Деловой России» Олега Николаева, в котором он заявил, что молодежь и среднее поколение «политически аморфно».

Не согласен с этим мнением, ведь на выборах президента России Владимира Путина голосовала и молодёжь, и среднее поколение, а явка превысила более 70% избирателей, на выборы в Государственную Думу пришла почти половина избирателей.
На мой взгляд, нынешние выборы просто показали уровень доверия региональным законодателям, реальное влияние на уровень благосостояния населения, решения насущных и региональных вопросов, результат «команды соратников».

В том, что, несмотря на протестные настроения в обществе, партия «Единая Россия» получила большинство голосов, заслуга руководителя регионального отделения Дмитрия Вадимовича Саблина, который в короткие сроки смог переформатировать работу отделения, сплотить коллег, направить их на масштабную, эффективную и конструктивную работу с населением (собрано более 100 тысяч наказов местных жителей).

ОД «Гражданский штаб в поддержку Президента РФ В.В.Путина» не являлось участником избирательного процесса. Активисты движения делали сами свой политический выбор. Это и ЛДПР, Справедливая Россия, КПРФ…
Я лично отдал свой голос «Единой России» с надеждой на дальнейшую эффективную работу её регионального руководителя Дмитрия Саблина.

Жаль, что многие политические объединения не смогли стать участниками избирательного процесса, на это есть объективные и субъективные причины. В этом случае могла быть более конкурентная борьба и повыситься явка избирателей, что добавило бы доверия населения к избирательному процессу.

Также сожалею, что предложение ряда активистов ОД «Гражданский штаб в поддержку Президента РФ В.В.Путина» к РО ВПП «Патриоты России», местным руководителем рассматривалось очень долго, так и к началу избирательной гонки не было принято.

Безусловно, каждые выборы дают прекрасную возможность для анализа ситуации и являются поводом для определённых выводов. Поздравляю всех избранных депутатов. Надеюсь на конструктивную работу на благо нашего любимого города!

Председатель ОД «Гражданский штаб в поддержку Президента РФ В.В.Путина»

Александр Синявский

Источник: Портал Информер

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