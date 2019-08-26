Александр Хирург поздравил с днем признания независимости Южной Осетии (ВИДЕО)

“Сегодня, 26 августа, всенародный государственный праздник Южной Осетии – День признания независимости республики! Праздник свободы, наполненный признательностью России.

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Южная Осетия не мыслит себя без России, как и Россия не может без Южной Осетии. Это лежит в основе мировоззрения осетинского народа, связывающего свою мечту с вхождением в состав России и объединением Северной и Южной Осетии.

2 недели назад я ехал с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым по залитому ярким солнцем Севастополю, отвечая на приветствия встречающих нас людей, и вспоминал о том, что вот также, бок о бок мы неслись с ним по такому же солнечному Цхинвалу, и люди аплодировали и встречали нас флагами и улыбками.

Президент Южной Осетии, побывав на Байк-Шоу, спросил тогда у меня, знаю ли я, что “Русский Реактор” загудел первым в Осетии, пробудив от спячки всю дорогую нам Россию, закрыв её собой в Беслане в 2004 году от страшного удара, направленного в самое сердце государства Российского.

Осетия принесла ни с чем не соизмеримую жертву во имя целостности государства Российского. А когда в 2008 году убивали южных осетин, Россия откликнулась на зов о помощи в качестве благодарности за то, что сделали осетины для спасения Российского государства в 2004 году. Поэтому Анатолий Бибилов сказал мне, что фильм о феномене Русского народа “Русский Реактор” должен быть первым представлен именно в Цхинвале.

И тогда я пообещал ему обязательно это сделать. А сегодня я хочу поздравить весь осетинский народ и всю Россию с Днём признания независимости республики Южная Осетия! Пусть же все ваши мечты станут реальностью, дорогие мои осетины”, – написал в социальных сетях Александр Хирург.





Понедельник, 26 августа 2019 г. 597

Источник: Портал Информер