Алексей Ярусов работает или царствует?

Есть в Севастополе такая особенность – общественные советы создавать. Общественный совет есть практически при каждом департаменте правительства, а теперь еще есть и общественный совет при общественном совете. В департаменте городского хозяйства создан еще один – общественный совет по работе управляющих компаний, который на днях провел свое первое заседание.

Судя по всему, создан он был в качестве витрины «ярмарки тщеславия». Но если с псевдообщественников без общества спрос небольшой – они не должностные лица, то вот высказывания главы Гагаринского муниципалитета Алексея Ярусова нам показались очень интересными.

Должен ли руководитель района разбираться в том, какие вопросы за каким ведомством закреплены? Вопрос риторический, но не для Алексея Ярусова. На первом заседании совета под «каток» «общественносоветчиков» попала самая большая управляющая компания Гагаринского района УК «Гагаринский район-2».

Мы не защищаем коммунальщиков, но категорически настаиваем, что глава района для успешной работы на своем посту обязан разбираться в законах Российской Федерации и знать, кто за что отвечает. На минуточку, Ярусов в кресле уже более трех лет – было время вникнуть. Но он, видимо, это делать не желает, а предпочитает «на камеру» СМИ демонстрировать свою крутость. Работает или царствует?

На заседании общественного совета Алексей Юрьевич одну за одной высказывал претензии управляющей компании. Разберем его упреки.

1. Возле дома №26 на проспекте Октябрьской революции [лаборатории вертолетного завода, – прим. ред.] не убирается мусор.

Редакции «ИНФОРМЕРа» понадобилось ровно 5 минут, чтобы узнать, что эта территория не закреплена за управляющей компанией – мы просто позвонили в УК и попросили убрать на участке. Для чистоты эксперимента не козыряли статусом СМИ, а представились жительницей дома.

Получили понятный ответ: «территория не наша». Нам понадобилось 5 минут, а вот Ярусову и трех лет не хватило вникнуть. И таких участков, не подотчетных УК Гагаринский-2, десятки. А Ярусов продолжает жаловаться правительству, что управляющая компания их не убирает.

Выход только один – залезть в карман гагаринцев, которые оплачивают уборку своих придомовых территорий, за их счет навести порядок на не вверенных участках… Или чтобы Ярусов оплатил из личных средств работу дворника. Но Алексей Юрьевич платить не хочет, а настаивает на нарушении закона. Хорош руководитель.

2. «Жильцы вообще забыли про ЕЖЕДНЕВНУЮ влажную уборку подъездов», – сказал Алексей Ярусов. Что ж, поясним Алексею Юрьевичу, что большинство многоквартирных домов обслуживается по минимальному тарифу. Согласно нему, влажное подметание подъездов осуществляется один раз в неделю.

В случае, если жильцы хотят получать эту услугу чаще – им необходимо провести собрание жильцов и по его итогам составить протокольное решение. В нем указать виды дополнительных работ, составить график их периодичности и обратиться в управляющую компанию, чтобы рассчитать стоимость работ. Именно так и надо действовать, Алексей Юрьевич. Распечатайте себе инструкцию, чтобы владеть материалом хоть в этом вопросе.

3. «Управляющей компании выделяются огромные деньги на уборку технических помещений: подвалов и чердаков, а вы ничего не делаете!», – практически топал ногой Алексей Ярусов, поглядывая по сторонам, чтобы снискать одобрение «общественников» Чайкина и Марчука – верных пажей команды Чалого.

Разъясним и этот вопрос Алексею Ярусову. Обзвонив три управляющие компании, мы выяснили, что в тарифе на эти виды работ заложена 1(!) копейка! ОДНА, Карл! Грубо говоря, многоквартирный дом на 500 квартир вносит плату на эти нужды ровно 5 рублей. Что-то эта цифра немного не дотягивает до формулировки «огромные деньги».

Алексею Юрьевичу пора бы выключить режим «царька» и начать приводить в порядок вверенный ему район. А для этого нужно хотя бы мало-мальски вникнуть в тему – изучить законодательство, нормативно-правовые акты, постановления и положения. Работа главы муниципалитета заключается не в том, чтобы в соцсетях фоточки спортивные постить.

За комментариями о прошедшем общественном совете мы позвонили директору управляющей компании «Гагаринский район-2» Инне Бут. Руководитель ответила кратко: «Мы стараемся оперативно отрабатывать все заявки граждан».

Источник: Портал Информер