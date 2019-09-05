Алексею Чалому нечего сказать севастопольцам

5 сентября 2019     15
Алексею Чалому нечего сказать севастопольцам

До дня выборов депутатов Законодательного собрания Севастополя остается всего несколько дней. Нас, наших читателей, да и всех севастопольцев интересуют прогнозы. Сколько получат голосов избирателей основные политические игроки.

Именно с этим вопросом мы обратились к бизнесмену и политику Алексею Чалому. Однако “народный мэр” отказался отвечать на наш вопрос и бросил трубку.

Мы не будем рассуждать на тему, почему он так сделал. Скажем только то, что Алексею Чалому просто нечего сказать севастопольцам.

Политическая карьера Алексея Чалого уже закончилась, а его пресловутая команда бездарно провела избирательную команду и не может рассчитывать на эту победу.

Комментировать свои провалы Алексей Чалый не привык, а говорить о грядущей победе просто смешно. Вот и выходит, что в такой ситуации лучше промолчать.

Мы прекрасно понимаем настроение Алексея Чалого и от души желаем ему реализовать в бизнесе все, что он не смог реализовать в политике.


Четверг, 5 сентября 2019 г. 392

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Путин назвал странным отказ Японии от выдачи виз крымчанам
Путин назвал странным отказ Японии от выдачи виз крымчанам

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва в эксклюзивном порядке пошла на безвизовое посещение японцами Курильских островов, и на фоне …


Севастопольский общественник Борис Колесников прогнозирует победу «Единой России»
Севастопольский общественник Борис Колесников прогнозирует победу «Единой России»

До дня выборов депутатов Законодательного собрания Севастополя остается всего несколько дней. Нас, наших читателей, да и всех севастопольцев интересуют прогнозы. …


Алексею Чалому нечего сказать севастопольцам
Алексею Чалому нечего сказать севастопольцам

До дня выборов депутатов Законодательного собрания Севастополя остается всего несколько дней. Нас, наших читателей, да и всех севастопольцев интересуют прогнозы. …


Список музыкантов на «LIVE in BLUE BAY»
Список музыкантов на «LIVE in BLUE BAY»

Завтра в Коктебеле открывается фестиваль «LIVE in BLUE BAY». Стали известны музыканты, которые выступят там 06-08 сентября 2019 г.: Программа …


Вести Севастополь 5.09.2019
Вести Севастополь 5.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Что ждёт жилищный рынок города после нововведений в законе о долевом строительстве? Перспективы обсудили эксперты. – …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты