Алексею Чалому нечего сказать севастопольцам

До дня выборов депутатов Законодательного собрания Севастополя остается всего несколько дней. Нас, наших читателей, да и всех севастопольцев интересуют прогнозы. Сколько получат голосов избирателей основные политические игроки.

Именно с этим вопросом мы обратились к бизнесмену и политику Алексею Чалому. Однако “народный мэр” отказался отвечать на наш вопрос и бросил трубку.

Мы не будем рассуждать на тему, почему он так сделал. Скажем только то, что Алексею Чалому просто нечего сказать севастопольцам.

Политическая карьера Алексея Чалого уже закончилась, а его пресловутая команда бездарно провела избирательную команду и не может рассчитывать на эту победу.

Комментировать свои провалы Алексей Чалый не привык, а говорить о грядущей победе просто смешно. Вот и выходит, что в такой ситуации лучше промолчать.

Мы прекрасно понимаем настроение Алексея Чалого и от души желаем ему реализовать в бизнесе все, что он не смог реализовать в политике.





Четверг, 5 сентября 2019 г. 392

Источник: Портал Информер