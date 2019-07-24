Алексея Ярусова просьба не беспокоить!

Пока глава Гагаринского муниципалитета Алексей Ярусов занимается избирательной кампанией в Законодательное собрание Севастополя, вверенный ему район продолжает разваливаться и разрушаться.
На улице Вакуленчука начали разрушаться столбы ЛЭП, что создает прямую угрозу жизни и здоровью жителям Гагаринского района.
Но главе Гагаринского муниципалитета нет до этого никакого дела. Его занимают куда как более интересные вещи, а именно — избирательная кампания по выборам депутатов в Законодательное собрание.
Источник: Портал Информер