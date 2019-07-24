Алексея Ярусова просьба не беспокоить!

Пока глава Гагаринского муниципалитета Алексей Ярусов занимается избирательной кампанией в Законодательное собрание Севастополя, вверенный ему район продолжает разваливаться и разрушаться.

Однако, если на вонь от многочисленных мусорных свалок гагаринцы уже давно не обращают внимания, то на сей раз дело обстоит куда как серьезней.

На улице Вакуленчука начали разрушаться столбы ЛЭП, что создает прямую угрозу жизни и здоровью жителям Гагаринского района.