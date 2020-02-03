Алена Водонаева назвала слова Путина «некрасивыми»

Телеведущая и модель Алена Водонаева считает некрасивым поступок Владимира Путина, который назвал моральными уродами тех, кто критикует выплаты маткапитала. Об этом Водонаева заявила в интервью Ирине Шихман в выпуске yotube-шоу «А поговорить?».«Разве красиво со стороны президента, не разобравшись (и даже если он разобрался в этой ситуации), так комментировать мнение своего народа?», — заявила Воданаева.Она сказала, что она всегда воспринимала Владимира Путина как сильного и справедливого мужчину.

«Для меня, между прочим, Путин, даже когда я была во многом с ним не согласна или когда критиковала, был мужиком — сексуальным, привлекательным, сильным», — пожаловалась телеведущая.

Напомним, что ранее Алена Водонаева заявила, что после введения маткапитала за первого ребенка «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станет рожать по несколько детей, чтобы получить деньги.

В ответ на это высказывание Владимир Путин назвал моральными уродами тех, кто выступает против поддержки семей с детьми. Он считает, что такие люди должны быть выставлены на всеобщее обозрение.







Понедельник, 3 февраля 2020 г. 1415

Источник: Портал Информер