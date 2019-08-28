Алкоголь не изменяет личность человека

28 августа 2019     23
Алкоголь не изменяет личность человека

Ученые из Университета Бредфорда (Великобритания) провели исследование, показывающее, как люди реагируют на разные события и моральные дилеммы в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Science Alert.

В эксперименте ученые предлагали испытуемым алкогольные напитки, а затем измеряли их уровень эмпатии. Например, добровольцам показывали изображения людей, выражающих разные эмоции.

Выяснилось, что с увеличением дозировки алкоголя реакция на эти картинки менялась — участвующие в эксперименте начинали более положительно относиться к людям с печальными лицами. Ученые сделали вывод, что «чем больше степень алкогольного опьянения, тем слабее их эмпатия».

Позже добровольцев попросили сделать моральный выбор в предложенной ситуации. Трамвай движется в сторону пяти человек и может сбить их, находящиеся в опасности не замечают его. Вы сами находитесь на переходе между еще одним незнакомцем и транспортным средством.

Если толкнуть этого человека, другие пять останутся живы.

Оказалось, что ответы испытуемых никак не изменялись в зависимости от того, принимали они алкоголь или нет. Если кто-то решил толкнуть одного человека, чтобы спасти всех остальных, будучи трезвым, то же самое он бы сделал и пьяным (и наоборот).

«Хотя алкоголь может влиять на то, как мы интерпретируем и понимаем мысли и эмоции других людей, мы не можем оправдывать их безнравственное поведение», — заключили исследователи.


Среда, 28 августа 2019 г. 101

Источник: Портал Информер

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