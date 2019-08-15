Алла Пугачева может отправиться в тюрьму

Алле Пугачевой может грозить административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Это наказание будет применено, если Пугачева не погасит штраф в размере 6 тысяч рублей.

В декабре 2018 года в отношении нее составили протокол об административном правонарушении. Причиной послужил забор вокруг загородного дома в поселке Малые Бережки в Истринском районе Подмосковья. Отмечается, что он преграждает ее соседям доступ к воде.

В прошлом году певица не выплатила 3 тысячи рублей, в связи с чем ее штраф был удвоен.

При этом другие дачники, с которыми пообщались журналисты, отметили, что артистка уже около десяти лет не появлялась в этом доме.





Четверг, 15 августа 2019 г. 119

Источник: Портал Информер