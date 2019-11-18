Алле Пугачеве не везет в бизнесе

Алла Пугачева неоднократно пыталась участвовать в различных бизнес-проектах. Однако все они оказались провальными.

Одним из невыгодных вложений стал российский аналог мюзикла «Чикаго». «В реализацию нового детища тогда еще супруги Киркоров с Пугачевой вложили пять миллионов долларов», — сообщает портал Life.ru. Из-за слабого интереса зрителей шоу закрылось через три года, а Примадонна получила долги в размере 2 миллионов долларов.

В 1990-ые годы Пугачева в сотрудничестве с французским брендом Sogo выпустила духи «Алла».

Как объясняла звезда, из-за юридической неграмотности она подписала договор на невыгодных условиях.

В 2000-ых Пугачева начала выпускать собственную марку чипсов. Не добившись большого спроса на продукцию, певица продала завод. Среди провальных бизнесов Пугачевой были также школа эстрадного искусства, глянцевый журнал и финансовая пирамида.







Понедельник, 18 ноября 2019 г. 79

Источник: Портал Информер