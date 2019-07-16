Американец изнасиловал девушку в Геленджике

Турист из США и подросток изнасиловали девушку в отеле Геленджика. Об этом сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю.
«Молодые люди, находясь в номере с девушкой, совершили в отношении нее действия сексуального характера и в ту же ночь ее изнасиловали», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи отмечают, что девушке удалось сбежать из номера, после чего она подала заявление в правоохранительные органы.
По версии следователей, американец пригласил в гостиничный номер девушку и подростка, с которыми познакомился на улице, после чего и произошел инцидент.
Гражданина США 19 лет и 16-летнего россиянина задержали, им предъявлено обвинение в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера. Следователи назначили проведение судебных медицинской и генетической экспертиз.
Источник: Портал Информер
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