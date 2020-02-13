Американка раскрыла секрет своей молодости

13 февраля 2020     18
Американка раскрыла секрет своей молодости

Жительница американского штата Калифорния раскрыла секреты своей неувядающей красоты. Об этом пишет газета New York Post.

43-летняя Йолин Диас часто выкладывает в своем Instagram-аккаунте совместные фотографии с 19-летней дочерью Мейлани Паркс.

Пользователи сети восхищаются ее внешностью и просят поделиться секретами привлекательности. Многие комментаторы признали ее самой сексуальной матерью на планете.

«Я всегда вела здоровый и активный образ жизни. Я редко пью алкоголь, много отдыхаю и придерживаюсь принципов сбалансированного питания», — рассказала Диас.

Она призналась, что с 12-13 лет начала тщательно ухаживать за кожей.

«Мама покупала косметические средства от Mary Kay, и я втайне ими пользовалась. Также я ежедневно наношу на кожу солнцезащитный крем, даже если на улице облачно и дождливо», — вспоминает Диас.

Она также использует антивозрастную сыворотку с витамином А. По ее словам, за два с половиной года ее применения состояние кожи заметно улучшилось.

«Здоровая и подтянутая кожа придает мне уверенности, даже когда я не в лучшей своей форме», — отметила американка.

Диас утверждает, что у них с Паркс очень близкие отношения. Они часто ходят вместе по магазинам, путешествуют или просто лежат на диване и общаются. По ее словам, дочь не обижается, что окружающие принимают их за сестер.

«Меня с моей мамой тоже принимали за сестер. Дочь это видела и теперь относится к подобным высказываниям спокойно», — сказала Паркс.



Четверг, 13 февраля 2020 г. 40

Источник: Портал Информер

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