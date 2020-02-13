Американка раскрыла секрет своей молодости

Жительница американского штата Калифорния раскрыла секреты своей неувядающей красоты. Об этом пишет газета New York Post.

43-летняя Йолин Диас часто выкладывает в своем Instagram-аккаунте совместные фотографии с 19-летней дочерью Мейлани Паркс.

Пользователи сети восхищаются ее внешностью и просят поделиться секретами привлекательности. Многие комментаторы признали ее самой сексуальной матерью на планете.

«Я всегда вела здоровый и активный образ жизни. Я редко пью алкоголь, много отдыхаю и придерживаюсь принципов сбалансированного питания», — рассказала Диас.

Она призналась, что с 12-13 лет начала тщательно ухаживать за кожей.

«Мама покупала косметические средства от Mary Kay, и я втайне ими пользовалась. Также я ежедневно наношу на кожу солнцезащитный крем, даже если на улице облачно и дождливо», — вспоминает Диас.

Она также использует антивозрастную сыворотку с витамином А. По ее словам, за два с половиной года ее применения состояние кожи заметно улучшилось.

«Здоровая и подтянутая кожа придает мне уверенности, даже когда я не в лучшей своей форме», — отметила американка.

Диас утверждает, что у них с Паркс очень близкие отношения. Они часто ходят вместе по магазинам, путешествуют или просто лежат на диване и общаются. По ее словам, дочь не обижается, что окружающие принимают их за сестер.

«Меня с моей мамой тоже принимали за сестер. Дочь это видела и теперь относится к подобным высказываниям спокойно», — сказала Паркс.







Четверг, 13 февраля 2020 г. 40

Источник: Портал Информер