Американские и российские солдаты подрались в Сирии

27 декабря 2019     11
Американские и российские солдаты подрались в Сирии

На востоке Сирии произошла драка между российскими и американскими военными. Об этом на своем сайте сообщает организация The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

По данным SOHR, инцидент произошел 25 декабря в городе Тель-Тамер, расположенном в провинции Эль-Хасака. Отмечается, что американцы приехали в населенный пункт, чтобы получить информацию от местных жителей, однако те обвинили их в предательстве, поскольку президент США Дональд Трамп ранее решил вывести войска из этого района.Затем в Тель-Тамер прибыли российские военные. Между солдатами двух государств разгорелся спор, который перерос в драку. О пострадавших в результате драки не сообщается. Оружие не применялось, отмечает SOHR.

Ранее 26 декабря стало известно, что военная полиция Министерства обороны России заняла покинутый военными США опорный пункт в сирийском поселке Телль-Самин.

Отмечалось, что опорный пункт имеет стратегическое значение — он находится в 26 километрах от города Ракка на перекрестке дорог, ведущих от него к центру и северу страны. Пока пункт контролировали американские войска, боевикам удавалось провозить оружие по соседним с ним дорогам.В конце октября американские войска покинули несколько военных баз в Сирии, и их заняли Вооруженные силы России. Одну из баз в деталях показали журналистам.



Пятница, 27 декабря 2019 г. 628

Источник: Портал Информер

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