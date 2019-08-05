Американские учёные раскрыли тайну человека-вампира

Ученые раскрыли тайну американского человека-вампира, чьи останки были найдены в штате Коннектикут (США).

Как пишет Science Alert, останки мужчины были найдены в 1990 году в гравийном карьере города Грисволд в американском штате Коннектикут.

Его похоронили в начале XIX века по «вампирскому обряду».

Могилу выложили камнями, а в крышку гроба забили медные гвозди с инициалами и возрастом умершего — JB 55.

Череп и кости конечностей были скрещены на ребрах. Это говорит о том, что тело перезахоронили.

С помощью анализа ДНК специалисты определили генеалогию мужчины, а, проверив старые документы и записи, узнали, что человека-вампира звали Джон Барбер.

Он был фермером и умер от туберкулеза. Именно эта болезнь стала причиной захоронения трупа, как вампира.

В то время люди верили, что умершие от туберкулеза воскресали, становясь вампирами. Поэтому таких людей часто обезглавливали, им ломали кости или забивали в грудь колья.

Также родственники умершего от туберкулеза проводили эксгумацию, во время которой из тела доставали сердце.

Его нужно было спалить, а членам семьи надо вдыхать дым. Люди верили, что так им удастся избежать заболевания.





Понедельник, 5 августа 2019 г. 73

Источник: Портал Информер