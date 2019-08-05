Американские учёные раскрыли тайну человека-вампира

Ученые раскрыли тайну американского человека-вампира, чьи останки были найдены в штате Коннектикут (США).
Как пишет Science Alert, останки мужчины были найдены в 1990 году в гравийном карьере города Грисволд в американском штате Коннектикут.
Его похоронили в начале XIX века по «вампирскому обряду».
Могилу выложили камнями, а в крышку гроба забили медные гвозди с инициалами и возрастом умершего — JB 55.
Череп и кости конечностей были скрещены на ребрах. Это говорит о том, что тело перезахоронили.
С помощью анализа ДНК специалисты определили генеалогию мужчины, а, проверив старые документы и записи, узнали, что человека-вампира звали Джон Барбер.
Он был фермером и умер от туберкулеза. Именно эта болезнь стала причиной захоронения трупа, как вампира.
В то время люди верили, что умершие от туберкулеза воскресали, становясь вампирами. Поэтому таких людей часто обезглавливали, им ломали кости или забивали в грудь колья.
Также родственники умершего от туберкулеза проводили эксгумацию, во время которой из тела доставали сердце.
Его нужно было спалить, а членам семьи надо вдыхать дым. Люди верили, что так им удастся избежать заболевания.
Понедельник, 5 августа 2019 г. 73
Источник: Портал Информер