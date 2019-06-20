Американцы приедут в Крым в 2020 году

20 июня 2019     13
Американцы приедут в Крым в 2020 году

Крым собирается посетить американская бизнес-делегация. Представители деловых кругов США интересуются сразу несколькими направлениями для бизнеса на полуострове.

Американцы приедут на VI Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в 2020 году. Об этом сообщил «Известиям» сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров. 

«Американскую сторону интересуют в первую очередь проекты в сфере гостиничного бизнеса, промышленности, сельского хозяйства и розничной торговли», — отметил Назаров.

Американцы, по словам Назарова, оценили Крым за большой инвестиционный потенциал.

«Выстраивать партнерские отношения нужно. Во-первых, санкции не будут длиться вечно. Во-вторых, всегда можно найти выход из ситуации», — признался американский бизнесмен, пожелавший остаться неизвестным.

Источник: Портал Информер

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