Американцы приедут в Крым в 2020 году

Крым собирается посетить американская бизнес-делегация. Представители деловых кругов США интересуются сразу несколькими направлениями для бизнеса на полуострове.
Американцы приедут на VI Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в 2020 году. Об этом сообщил «Известиям» сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров.
«Американскую сторону интересуют в первую очередь проекты в сфере гостиничного бизнеса, промышленности, сельского хозяйства и розничной торговли», — отметил Назаров.
Американцы, по словам Назарова, оценили Крым за большой инвестиционный потенциал.
«Выстраивать партнерские отношения нужно. Во-первых, санкции не будут длиться вечно. Во-вторых, всегда можно найти выход из ситуации», — признался американский бизнесмен, пожелавший остаться неизвестным.
Источник: Портал Информер