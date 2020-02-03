Аналитики предсказывают снижение цен на нефть из-за эпидемии коронавируса

3 февраля 2020     15
Аналитики предсказывают снижение цен на нефть из-за эпидемии коронавируса

Американский инвестбанк Citigroup предсказал резкое падение стоимости нефти в первом квартале текущего года. Прогноз аналитиков организации снизился на 22%. Об этом сообщает Bloomberg.Ранее стоимость Brent ожидалась на уровне 69 долларов за баррель в первом квартале, 68 долларов во втором квартале и 63 доллара в третьем квартале.

Теперь оценки снижены до 54, 50 и 53 долларов соответственно. Также в банке не исключают, что цена на нефть может рухнуть и до 47 долларов, что станет самым низким показателем за два с половиной года.

Как говорится в материале, снижение прогноза связано с представлением о более сильном влиянии эпидемии коронавируса в Китае, чем предполагалось ранее.



Понедельник, 3 февраля 2020 г. 3

Источник: Портал Информер

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