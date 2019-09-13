Анастасия Заворотнюк расскажет о своем здоровье

Актриса Анастасия Заворотнюк, об ухудшении состояния здоровья которой стало известно 13 сентября, сама расскажет об этом в эфире одного из федеральных телеканалов. Об этом агентству «Москва» сообщил директор артистки Стас Христов.

Напоним, что 13 сентября Telegram-каналы Super.ru и Mash сообщили о том, что Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Отмечалось, что артистке диагностировали рак, у нее начался отек мозга, а опухоль дала метастазы. Врачи якобы готовились провести консилиум, чтобы решить, проводить ли хирургическое вмешательство.

В СМИ ранее неоднократно появлялись сообщения о том, что Заворотнюк борется с раком, однако актриса их не комментировала.





Пятница, 13 сентября 2019 г. 1341

Источник: Портал Информер