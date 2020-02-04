Анастасия Солопеко нанесла упреждающий «удар» по клиентеле Чалого. Мы не против, но есть нюанс

Недавно группа граждан, обеспокоенная спокойной и размеренной жизнью в Севастополе, уведомила правительство о проведении митинга.

Помитинговать они планировали возле памятника Екатерине Великой 3 февраля с 17.30 до 18.30.

Дата так себе, ничем не примечательное собрание двадцати человек в дождливый понедельник.

Получив ответ, подписанный директором департамента общественных коммуникаций Анастасией Солопеко, организаторы митинга узнали, что именно в этом месте и в это время планируется проводить другое, ранее заявленное мероприятие.

Не обошлось без казусов. А. Солопеко в ответе указала, что мероприятие запланировано возле памятника Екатерины Великой.

Именно так, памятник – в интерпретации Солопеко – оказался не Екатерине, а ЕкатеринЫ.

Мы вначале отнеслись с пониманием к ответу, подписанному Анастасией Солопеко.

4 февраля на заседании сессии депутаты внесут изменение в преамбулу Устава Севастополя, после чего город–герой будет по закону и депутатской воле писаться с заглавных букв – Город–Герой. Чем чёрт не шутит.

Может, правительство успело утвердить написание: «памятник ЛенинА, НахимовА» и т.д.

После вторничной сессии готовы даже слово депутат писать с заглавной буквы. Выглядит красиво «Депутат Законодательного Собрания Города-Героя Севастополя».

Наши журналисты решили посетить не митинг, а именно то мероприятие у памятника ЕкатеринЫ-Екатерине, о котором писала Анастасия Солопеко.

Простояв час под дождем и сделав десяток кадров пустого сквера, вернулись восвояси, как говорится несолоно хлебавши.

На скриншотах фото, которые имеются в нашем распоряжении, можно прочесть дату и время съемки.

Можем предположить, что некая группа лиц действительно подала уведомление о проведении публичного мероприятия возле памятника Екатерине Великой, но по каким–то причинам абсолютно никто не явился.

Версия слабенькая, обычно такие действия оставляют следы в соцсетях, но все-таки она имеет право на жизнь.

Мы считаем, что врио губернатора, как порядочный человек, обязан… назначить проверку. Возможно, речь идет о нарушении прав граждан, а, может, не просто прав, а гарантированных Конституцией:

«Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».

Любое незаконное посягательство на эти права преследуется законом.

В административном порядке влечет наложение административного штрафа (ст.5.38. КоАП РФ): «Воспрепятствование организации или проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо участию в них, а равно принуждение к участию в них»

Или уголовном:

«Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них либо принуждение к участию в них, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения либо с применением насилия или с угрозой его применения, наказываются …лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности» (ст.148 УК РФ)

Мы уверены, что на ближайшем заседании правительства Севастополя врио губернатора честно и принципиально поставит вопрос о проведении проверки законности и обоснованности ответа, предоставленного организатору митинга директором департамента общественных коммуникаций.







Вторник, 4 февраля 2020 г. 272

Источник: Портал Информер