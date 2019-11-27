Андрей Данилко назвал себя придурком

27 ноября 2019     20
Андрей Данилко назвал себя придурком

Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, буквально сбежал с ток-шоу. Он расплакался во время программы.

Данилко покинул музыкальное шоу талантов, «Х-фактор» заявив о своей некомпетентности.

«Я смотрю, и я как придурок. Я не понимаю, насколько это вам важно, но я думаю, я этот проект покину. И я понимаю, что это проблема во мне», — сказал певец.

Шоумен выразил надежду, что другой наставник будет более продуктивным и сможет лучше помочь начинающим артистам.

Ранее Данилко заявлял о возможном выдвижении своей кандидатуры на выборы президента страны, подчеркнув, что попрощался с образом Верки Сердючки раз и навсегда.



Среда, 27 ноября 2019 г. 131

Источник: Портал Информер

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