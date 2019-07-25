Анна Ахматова и Людмила Гусельникова: писали женщины стихи

Писать о женщине легко. Из огромной массы слов выбираешь самые обаятельные, самые нежные, самые красивые и широким жестом бросаешь их к ногам той, о которой слагаешь свою песню.

Писать о женщине неимоверно трудно. Как найти самые точные, самые выразительные слова, чтобы каждый читающий уловил эту уникальную особенность и угадал, что речь идет именно о ней. Единственной. Неповторимой. Кто пробовал, тот поймет меня, как это – до исступления – мучительно трудно находить эти самые убедительные слова.

А она ещё и талантлива – стихи пишет!

Не думаю, что кому-то интересно знать, какой она была в детском садике, как училась в школе. Личная жизнь потому и личная, что надо быть не слоном в посудной лавке, а соблюдать границы личного пространства. Но истоки таланта исследовать всегда интересно: как и почему!

Очаровательная женщина: чуть выше среднего росточка, глаза выразительные, зеленовато-серого цвета. Пластичная, грациозная, тело словно переливается гармонично из одной позы в другую. Выражение глаз всегда сопровождает рассказ собеседника. Такая поразительная восприимчивость присуща далеко не всем, это врожденный талант сопереживания.

Вся она, и фигурой, и жестикуляцией, и голосом, и манерами создает впечатление удивительно комфортного, уютного человека, с которым приятно общаться с первых минут. Несмотря на внешнюю респектабельность, судьба её полна драматичных страниц, перенесённых с поразительным мужеством. Не буду повторять её жизненные коллизии, они известны многим из разных СМИ.

Малая Родина или беззаботное детство

Моя героиня Людмила Феоктистовна Гусельникова, до замужества Харыбина. Родилась в поселке Куйбышево Бахчисарайского района Крымской области. До 1945 года это было обычное село Албат, центр Албатского сельсовета. Знаете ли вы, что самое первое упоминание скифо-сарматского поселения на месте Албат относится к 1520 году? В январе 1918-го в Албате установилась советская власть. В 1921-м создали трудовую артель, в которую вошли 19 бедняков и 25 членов их семей. Крымские татары составляли большинство населения.

В 1929-м организовали колхоз имени Ильича, который за трудовые успехи дважды награждался дипломами первой степени Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства. В 1941—1944 годах село было оккупировано фашистами. А 18 мая 1944 года почти всё население села вместе со всем крымско-татарским народом было депортировано. Само село в 1945-м переименовали в Куйбышево, с 1960-го оно стало посёлком городского типа. Главные предприятия леспромхоз, консервный завод, заготконтора и тракторный стан. Сегодня здесь живёт более двух с половиной тысяч человек. В посёлке средняя школа, телеграф, почта, библиотека, дом культуры, спорткомплекс, музыкальная школа, больница с аптекой. Действуют мечеть и православная церковь.

Искреннее почитание и благодарное уважение сельчан к памятникам лётчику Николаю Хрусталёву и воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, с детских лет воспитывали чувство патриотизма и любовь к своей Родине. Посёлок раскинулся на живописных берегах реки Бельбек в юго-западном Крыму. Широкое раздолье красивой природы сызмальства привнесло в душу девочки чувство прекрасного и наполнило смыслом понятие «малая Родина».

Людмила росла в интеллигентной семье.

Мама Анна Ивановна – директор книжного магазина, в доме была отличная библиотека. Люда, её брат Александр и сестра Валентина щедро раздавали друзьям почитать, не осознавая, что по этой причине многие хорошие книги были безвозвратно «зачитаны». Это не помешало Люде через всю свою жизнь пронести любовь и уважение к книге, к печатному слову.

Отец Феоктист Карпович – инженер-землеустроитель, окончил институт в Москве. Свой диплом получил 21 июня 1941 года, а назавтра случилась война. К большому его сожалению воевать не пришлось по причине контузии, полученной им в первую бомбардировку Москвы фашистскими стервятниками.

Годы взяли своё, родителей у Людмилы уже нет. Но я обязан сказать, что знаменитые Черные воды Крыма, где ныне построена лечебница, были открыты Феоктистом Карповичем.

В 1953 году Гусельниковы переехали из Куйбышево в Севастополь, где Людмила окончила медицинское училище, приобретя важную для жизни профессию медицинской сестры. Забегая вперед, скажу, что её знания и навыки очень помогали вначале родителям, а затем любимому мужу. Её подвиг жены, подвиг Женщины на несколько лет продлил жизнь мужу. Он был прикован к постели после двух инсультов подряд, но беззаветно любил Людочку. В стихах, посвященных Николаю, есть такие строки: «Без тебя я — никто. И останусь никем навсегда!».

Стихотворный старт

К стихам Людмила относилась хорошо с тех лет, когда научилась читать. С.Капутикян, В.Тушнова, Т.Кузовлева, А.Дементьев и др. поэты воспитали вкус к настоящей поэзии. К счастью, она его сохранила и развила. Рифмовала слова ещё в детстве, радуясь находимому созвучию слов. А годам к десяти стали складываться первые стихотворения. К её удивлению, большую помощь в этом оказывал отец, который сам писал стихи. Но только в юности, во время учебы в медучилище девушка осознала неуёмную тягу к поэзии.

Власть поэзии она ощутила в момент привлечения к созданию сценария команды КВН медучилища. Конкурс медики с треском проиграли. А у неё осталось в памяти послевкусие хорошего отношения команды и жюри к её стихотворным текстам. Наверное, именно это можно считать стартом Людмилы в поэзию.

Медсестрой она распределилась в госпиталь КЧФ, с которым сложились долгие жизненные контакты. Здесь её творческая связь с художественной самодеятельностью Севморзавода им. Серго Орджоникидзе только упрочилась. Вместе со знаменитым Ансамблем танца Михаила Мормышева, который был первым и единственным в Советской Украине «Заслуженным самодеятельным коллективом Украины», Людмила впервые попала в Киев на торжественный концерт, посвященный ХХ съезду ЛКСМ Украины. Здесь в апрельские дни 1966 года состоялась встреча с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным, который не удержался от соблазна поднять на руках очаровательную миниатюрную Людочку.

Знаменательно, но первое чтение своих стихов у Людмилы Гусельниковой состоялось в личном присутствии популярного в советской эстраде тех лет комического дуэта народных артистов УССР актёров Ефима Березина (Штепсель) и Юрия Тимошенко (Тарапунька). Тогда впервые она услышала тёплые слова о своём таланте, которые запомнились ей на всю жизнь. Кстати, и Березину и Тимошенко в 2019-м исполнилось бы сто лет.

В 1982 году закончила Тираспольский государственный педагогический институт им. Т.Г. Шевченко, получив специальность филолога.

– Я всегда чувствовала, что могу писать лучше, чем другие. Но стеснялась своего дара. И когда стихи переполняли душу через край, тогда я стала печататься. Чаще в газете «Флаг Родины», в других изданиях тоже. Правда, особой финансовой помощи я не ощутила, гонорары были маленькие, и не всегда. Свой последний гонорар я получила в 1993-м году. Когда-то написала строчки: «…Рифмы спать мне не дают./ Ах, как жаль, что труд поэта/ Не считается за труд». Осознаю, не всё измеряется деньгами, но они помогают житейские трудности пережить вполне достойно. Однако я убеждена, несмотря ни на что поэтом быть удивительно интересно!–>

И ещё мысли Гусельниковой о труде поэта.

– Стихов, детских и взрослых, написано мною, наверное, более пяти тысяч. Прозы меньше, да прозу мне писать не так интересно. Она просто льется и всё. – Людмила как-то по-особенному взмахнула рукою: то ли беспечно, то ли взвешенно. – А стихи предполагают рифму, размер, образ. Здесь уже надо потрудиться. Изюминка в том, что всё стихотворение пишется ради одной основной мысли. Стихи надо уметь читать и понимать.–>

О том, что поэтом быть интересно, поэтическим талантом можно завоевать общественное признание и заслуженный авторитет, поговорим ниже.

Антология успеха



Жизненные удачи каждого можно оценивать по-разному. И системы отсчета, конечно, будут разные. Но общество признает успехи по заслугам. Вот беглый перечень фактов признания творчества Людмилы Гусельниковой.

– 19 мая 2015 года в Кремлевском Дворце съездов впервые прозвучала песня «Крым вернулся в Россию» композитора Бориса Миронова на её стихи. В исполнении народного ансамбля «Калинка» (рук. Галина Сагань) Дворца детского и юношеского творчества песня заслужила продолжительную овацию.

– Первое место в конкурсе, посвященном 2500-летию Балаклавы. «Гимн Балаклавы» исполнял Александр Маршал (настоящее имя певца — Александр Миньков). Людмилу пригласил в Москву Иван Кириленко, бывший председатель исполкома Севастопольского горсовета депутатов трудящихся (1973-1979 гг.), а ныне председатель Севастопольского Землячества в столице. И когда она читала стихи о России, ветераны вышли на сцену и встали на колени.

– В 1996-м году телемост Севастополь-Москва из её квартиры вели Татьяна Сорокина и Эдуард Сагалаев. Было много добрых отзывов из разных городов России. Подружилась с адмиралом Игорем Касатоновым, бывшим командующим Черноморским флотом.

– К 70-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне был объявлен конкурс. Из 75 регионов Российской Федерации, а также из Армении, Белоруссии, Германии, Канады, Казахстана, Украины поступило 2093 произведения. Звание лауреата присвоено Борису Миронову за песню «Шла Победа», текст Людмилы Гусельниковой.

– Римма Казакова, благословившая выход сборник стихов «Живи по истине», частенько говаривала: «Люда, ты себе цены не знаешь!».

– Валентине Толкуновой нравилось её творчество, она взяла в свой репертуар две песни.

– Раиса Рязанова использовала её стихи в своих выступлениях, встречаясь со зрителями.

– Она единственная поэтесса из Севастополя, которая по приглашению правительства много лет участвовала в книжных ярмарках в День Независимости Украины в Киеве.

– Написаны гимны, в том числе для Балаклавы, детских оздоровительных лагерей Ласпи и Горный, Черноморского филиала МГУ, городской организации СБУ, городского отряда «Беркут», Гагаринского района, Исторического бульвара, разных библиотек, а также Блексифора. Много песен создано для спектаклей театра флота Б. Лавренёва.

– В книге «Севастополь – гордость и слава Отечества» к каждой из 16 глав включены её стихи, они есть в книгах И. Касатонова и писателя С. Горбачёва, в сборниках песен Б. Миронова, Т. Великодворской, других композиторов.

– Под девизом «Прости нас, Победа!», её знаменитой песни с непростой судьбой, прошло августовское байк-шоу Хирурга Залдастанова в честь 70-летия Сталинградской битвы в Волгограде, на котором севастопольская поэтесса была почётной гостьей. На память об этом событии у неё остались многочисленные фото, в том числе и с президентом РФ.

– Член Союза писателей России, Международной Ассоциации писателей баталистов-маринистов.

– Лауреат Международного литературного конкурса «Крымская Альгамбра — 2002», конкурсов «Славься республика Крым» и к 60-летию Победы в Москве, а также первого городского форума «Общественное признание».

– Руководитель музыкально-поэтического детского театра «Родники».

– Председатель жюри постоянно действующего конкурса имени А. Ахматовой.

– Награждена памятным знаком «ЧФ РФ», медалями «90 лет ВЛКСМ», «100 лет ВЛКСМ», множеством благодарностей. Из рук министра обороны РФ С.К. Шойгу получила медаль «За возвращение Крыма».

– Автор двадцати книг стихов и прозы для взрослых и детей (книги вошли в Фонд вечного хранения в г. Симферополе), многочисленных публикаций в коллективных сборниках и периодических изданиях.

– Сейчас готовы к печати четыре сборника детских рассказов и стихов. Только нет денег. В память о муже на днях выйдет двухтомник лирических стихов.

Поэзия не принесла Гусельниковой богатства. Своим истинным друзьям она, не стесняясь, признается: «Я, как и всякий севастопольский пенсионер бедна, как церковная мышь».

Зрелость таланта



Времена давно наступили такие, что любой графоман имеет возможность издать книгу, только плати. Канули в Лету строгие художественные советы при издательствах, на которых любое произведение тщательно изучалось перед тем, как предоставить широкую дорогу к читателю, зрителю, слушателю. Конечно, история рассудит и всё расставит по своим местам. Несомненно одно: Людмила Гусельникова уже вошла в историю в самом прямом смысле.

В одной из бесед о творчестве Людмилы Феоктистовны мой собеседник сравнил её с Анной Ахматовой. Зная его как человека умного, талантливого, хорошо разбирающегося в поэзии, в музыке, в культуре я обратил внимание на это сравнение. Трудно было что-то сразу возразить или согласиться, я просто промолчал, решив докопаться до сути.

Скажу сразу: давненько я не читал с таким пристрастием стихи Анны Андреевны и статьи о её творчестве. Мне очень хотелось убедиться в правомерности сравнения поэзии Людмилы Гусельниковой и Анны Ахматовой. Сознаю, любое сравнение хромает, да и масштабы признания не соизмеримы.

Вначале о совпадениях. Обе женщины, безусловно, талантливы. Начали писать стихи в одном возрасте. У обоих отцы инженеры и специальности, связанные с русским языком. Обе жили на переломных рубежах: у Ахматовой революция, войны, репрессии. У Гусельниковой развал Советского Союза, военные действия на Кавказе и Украине. Обе в совершенстве владели пластикой тела и величественностью осанки. Обе начитанны и любят книги, обе щедро отдавали их своим друзьям. Обеим присуща жертвенность.

А теперь о главном, о творчестве.

Среди поэтов серебряного века Анна Ахматова одна из самых талантливых. Бесспорно, жили они в разные эпохи. Поэзия обеих проста и ясна по композиции, образы стихов пластичны. Многие стихи обеих посвящены теме любви, самой значимой темы в мировой лирике. Уже в своих первых сборниках у Анны Ахматовой («Вечер», «Четки») помимо темы любви возникают и развиваются темы совести и памяти. А в сборнике «Белая стая» мотивы совести и памяти становятся главными в её творчестве. У Людмилы Гусельниковой эти же темы также звучат «весомо и зримо». Напомним хотя бы стихи, ставшие песнями «Прости нас, Победа!» и «Крым вернулся в Россию».

Её сборники «Достигнуть мудрости в себе», «Параллели судеб», «Живи по истине», «Взгляд на жизнь» и «Севастопольские были» это подтверждают. Стихам обеих женщин присуща художественная законченность, точность выражения, а поэтический язык позволял говорить правду и выражать своё отношение к ней. Они не только правдивы, но и высоконравственны, значит, созвучны тончайшим струнам души читателя. Они обе тонкие психологи, которые чувствуют душу человека во всех её гранях.

Перечисленного вполне достаточно, чтобы убедить читающего, что мой собеседник был прав, проводя аналогию между поэзией Ахматовой и творчеством Гусельниковой.

Никто не спорит, Анна Андреевна – одна из вершин отечественной и мировой поэзии. Но ведь у Людмилы Феоктистовны тоже ещё жизнь не закончилась, всё ещё впереди! И очень многое достигнуто. Доживем до того дня, когда будем гордиться, что мы её современники. Давайте успевать говорить добрые слова, помогать тем, кто этого заслуживает. После нас только вечность.

Я рад, что судьба подарила мне возможность творчески прикоснуться к судьбе великой Людмилы Гусельниковой.

Геннадий Эльчиев,

член Союза журналистов России–>