Аномальной жары в Крыму не будет

Температура в Крыму на предстоящих выходных снизится до 29 градусов тепла. Об этом сказала Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«В ближайшие дни будет 30-35 градусов. 35 градусов – это в степи и предгорье, где выше температура – Симферопольский район, Раздольненский, Красноперекопский, Черноморский, а у моря, конечно, значительно ниже – 30-32.

Поэтому аномального ничего не происходит. Мы в Крыму живем, для нас такие периодические выносы тропического воздуха – это вполне естественно. В субботу-воскресенье температура значительно снизится. В выходные дни будет 25-30, до 24-29 градусов. Пройдет фронтальный раздел. Три дня температура будет держаться чуть ниже 30, потом снова повысится до 30-34 градусов», – рассказала Любецкая.

Она пояснила, что аномальной считается ситуация, когда средняя суточная температура воздуха на 7 градусов превышает средний многолетний показатель.

«Пока у нас температура не достигает таких значений, и я думаю, не достигнет. Поэтому беспокоиться об аномально жаркой погоде не стоит», – добавила Любецкая.





Вторник, 13 августа 2019 г. 395

Источник: Портал Информер