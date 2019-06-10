Аномальный ливень. Как спасались в Севастополе?

Городскими службами принят комплекс мер по ликвидации последствий аномально сильного ливня, прошедшего 7 июня. За три часа выпала месячная норма осадков. К ликвидации последствий ливня было привлечено 315 человек и 50 единиц техники. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

«Для ликвидации последствий осадков были приняты срочные меры и сформированы аварийные бригады ГБУ «Парки и скверы», ООО «Чистый город», управляющих компаний, ООО «Благоустройство», ГБУ «Севавтодор». Все работы по восстановлению электроснабжения, расчистке улично-дорожной сети, обследованию объектов, пострадавших от ливня, были завершены в кратчайшие сроки», – отметил Михаил Тарасов.

Силами ГБУ «Парки и скверы» в ночь после происшествия была произведена очистка центральной части города, восстановлен пляж в парке Ахматовой, был очищен центральный фонтан и территория аллей в Парке Победы, также было восстановлено дорожное покрытие на набережной Клокачева.

«7 июня в ремонте находилось 65 крыш многоквартирных домов, по 9 домам поступили жалобы от жильцов. Серьезно пострадал один дом на улице Правды, 31. Там приступили к ремонту воздуховодов, и вода по ним залилась внутрь помещений – над устранением последствий оперативно работали 15 человек, восстановлено электроснабжение дома. Сейчас ведется оценка повреждений помещений, все ремонтные работы будут вестись за счет подрядной организации, которая выполняет ремонт крыши», – сказал директор департамента городского хозяйства.

Всего 7 июня от жильцов многоквартирных домов поступило 295 заявок, которые отрабатывались силами 26 аварийных бригад. Работы продолжались два дня – была откачана вода из подвалов, прочищены ливневки, проведен минимальный ремонт кровель. В настоящее время коммунальные службы проводят оценку необходимости ремонта помещений. В результате дождя без электричества остались 12 тыс. 359 человек и 24 социальных объекта. На ликвидацию аварийной ситуации «Севастопольэнерго» направило 8 аварийных бригад и 16 единиц спецтехники. Снабжение города другими коммунальными ресурсами было обеспечено в стабильном режиме.

В результате дождя произошло обрушение подпорной стены по адресу Луначарского, 16. Проезд для транспорта в районе стены в данный момент расчищен от камней, работа по восстановлению подпорной стены будет проводиться в ближайшее время.