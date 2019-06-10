Аномальный ливень. Как спасались в Севастополе?

Городскими службами принят комплекс мер по ликвидации последствий аномально сильного ливня, прошедшего 7 июня. За три часа выпала месячная норма осадков. К ликвидации последствий ливня было привлечено 315 человек и 50 единиц техники. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.
«Для ликвидации последствий осадков были приняты срочные меры и сформированы аварийные бригады ГБУ «Парки и скверы», ООО «Чистый город», управляющих компаний, ООО «Благоустройство», ГБУ «Севавтодор». Все работы по восстановлению электроснабжения, расчистке улично-дорожной сети, обследованию объектов, пострадавших от ливня, были завершены в кратчайшие сроки», – отметил Михаил Тарасов.
Силами ГБУ «Парки и скверы» в ночь после происшествия была произведена очистка центральной части города, восстановлен пляж в парке Ахматовой, был очищен центральный фонтан и территория аллей в Парке Победы, также было восстановлено дорожное покрытие на набережной Клокачева.
«7 июня в ремонте находилось 65 крыш многоквартирных домов, по 9 домам поступили жалобы от жильцов. Серьезно пострадал один дом на улице Правды, 31. Там приступили к ремонту воздуховодов, и вода по ним залилась внутрь помещений – над устранением последствий оперативно работали 15 человек, восстановлено электроснабжение дома. Сейчас ведется оценка повреждений помещений, все ремонтные работы будут вестись за счет подрядной организации, которая выполняет ремонт крыши», – сказал директор департамента городского хозяйства.
Всего 7 июня от жильцов многоквартирных домов поступило 295 заявок, которые отрабатывались силами 26 аварийных бригад. Работы продолжались два дня – была откачана вода из подвалов, прочищены ливневки, проведен минимальный ремонт кровель. В настоящее время коммунальные службы проводят оценку необходимости ремонта помещений. В результате дождя без электричества остались 12 тыс. 359 человек и 24 социальных объекта. На ликвидацию аварийной ситуации «Севастопольэнерго» направило 8 аварийных бригад и 16 единиц спецтехники. Снабжение города другими коммунальными ресурсами было обеспечено в стабильном режиме.
В результате дождя произошло обрушение подпорной стены по адресу Луначарского, 16. Проезд для транспорта в районе стены в данный момент расчищен от камней, работа по восстановлению подпорной стены будет проводиться в ближайшее время.
«В течение одного-двух дней необходимо привести в порядок улицы, очистить от песка и пыли, в том числе прошу подключиться к этой работе внутригородские муниципальные образования. Городским службам продолжать работать в усиленном режиме. Важный вопрос – восстановление ливневой канализации и водоотвода на спуске Котовского, там затопило жилой дом, который необходимо отремонтировать», – заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.
В ходе сегодняшнего заседания правительства Севастополя было принято постановление о выделении из резервного фонда 295 тыс рублей материальной помощи семье Селянниковых в связи с затоплением дома. Также принято решение выделить из резервного фонда 8 млн 815 тыс. рублей на проведение ремонта территории в районе домов на улице Портовой 35 и 37, предполагающего обустройство ливневых стоков, установку бордюрного камня с водоотводящими лотками, устройство на улице перехватывающей ливневой канализации, восстановление асфальтобетонного покрытия площадью около 2 тыс квадратных метров.
«Сильно пострадали гаражные кооперативы «Вымпел-1» и «Вымпел-2», вы вывели туда технику для устранения последствий ливня?», – обратился губернатор к директору департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.
Игорь Титов заверил главу города, что вчера на территории гаражных кооперативов работал кран, сегодня в кооперативах работает дорожная техника.
Также по поручению главы региона была скоординирована работа волонтерского центра, более 40 добровольцев выявили желание помочь горожанам, пострадавшим от ливня. Волонтеры расчистили родник и ливневки в садовом товариществе «Тополек», и сейчас продолжают работу на Портовой, 37.
«Опыт привлечения волонтеров к ликвидации последствий стихии показал себя успешным, на будущее планируем сделать горячую линию, чтобы эффективнее координировать эту работу», – отметил и.о. вице-губернатора Иван Кусов.
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Источник: Портал Информер