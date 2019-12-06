Анонимность в Интернете закончилась?

В Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) выступили с инициативой верифицировать авторов комментариев под материалами онлайн-изданий.

Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес главы Минкомсвязи РФ Константина Носкова.

Сейчас пользователи могут оставлять комментарии под вымышленными именами.

Нередко таким образом в интернет-СМИ комментаторы распространяют непроверенную или запрещенную в РФ информацию. Ответственность за это несет не пользователь, а издание.

Как говорится в письме, нужно предоставить комментаторам возможность авторизации, например, через портал госуслуг при помощи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). В таком случае ответственность за комментарии будут нести сами пользователи.

Мы попросили прокомментировать эту новость эксперта в области безопасности и военно-политического аналитика Яна Гагина.

«Помимо разграничения ответственности за контент автора и СМИ (а любой комментирующий автоматически становится автором СМИ, на форуме которого он пишет) есть важный момент личной ответственности за заявления и реплики, которые, благодаря интернету, становятся доступны миллионам.

Очень часто, спрятавшись за псевдонимом, авторы пишут просто аморальные комментарии — от призывов к межнациональной и конфессиональной розни до нецензурных выражений.

В наш цифровой век выросло целое поколение граждан, не умеющих отвечать за свои высказывания. Анонимность в сети порождает безнаказанность.

Настоящий «мужской разговор» в наше время заменили грубые и эпичные дуэли на форумах, где эти анонимные «плюшевые коршуны» оскорбляют друг друга последними словами, а встреться они в реальной жизни, вероятней всего, не осмелились бы посмотреть в глаза друг другу, не то, чтобы очно спорить или меряться силой…

Даже в моей, пока короткой практике эксперта, я иногда сталкиваюсь с анонимными оскорблениями в свой адрес.

Чаще всего это случается, когда мои оценки и заявления имеют достоверный характер, причем я «с открытым забралом» представляюсь по имени, в то время как мои визави скрываются под масками «ников». Считаю анонимность в таких случаях признак слабости и неуверенности в своей позиции», – отметил Ян Гагин.

Источник: Портал Информер