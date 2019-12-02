Ансамбль песни и пляски Черноморского флота выступит в Индии

2 декабря 2019     12
Ансамбль песни и пляски Черноморского флота выступит в Индии

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота сыграет «Севастопольский вальс» в индийском Мумбае (Бомбей). Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

«Ансамбль песни и пляски Черноморского флота впервые выступит с концертом в Республике Индия. Мероприятие приурочено ко Дню Военно-морского флота Индии и пройдёт в городе индийских моряков – Мумбае. Балетмейстер-постановщик ансамбля Юрий Слонченко выбрал для выступления классическую программу с постановками «Солёная вода» и «Яблочко», однако специально к празднику артисты исполнят «Севастопольский вальс», – сообщила пресс-служба.

Кроме того, перед поездкой ансамбль разучил несколько номеров на индийском языке. Торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота Индии начнутся 4 декабря и, по традиции, будут длиться неделю.

Справка:

За 87 лет существования Ансамбль песни и пляски Черноморского флота дал более 30 тысяч концертов. Артисты ансамбля многократно выходили в дальние походы на боевых кораблях ЧФ в Средиземное море и океанскую зону, в ходе которых выступали в Болгарии, Югославии, Румынии, Алжире, Турции, Эфиопии, Сирии, Египте, Тунисе, Италии, Греции, Португалии, Франции, на Мальте. В разные годы коллектив выезжал на гастроли в Чехословакию, Польшу, Великобританию, Бельгию, Голландию, Данию, Люксембург, Австрию, Швейцарию, Германию и Испанию.



Понедельник, 2 декабря 2019 г. 36

Источник: Портал Информер

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