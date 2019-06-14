Антирейтинг политических партий в Севастополе возглавляет «Партия дела»

14 июня 2019     12
Антирейтинг политических партий в Севастополе возглавляет «Партия дела»

Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного журналистами “ИНФОРМЕРа”.

Смотрите видеоряд опроса:

Источник: Портал Информер

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Антирейтинг политических партий в Севастополе возглавляет «Партия дела»
Антирейтинг политических партий в Севастополе возглавляет «Партия дела»

Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного журналистами “ИНФОРМЕРа”. Смотрите видеоряд опроса: [embedded content] Источник: Портал Информер


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