Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного журналистами “ИНФОРМЕРа”.
Смотрите видеоряд опроса:
Источник: Портал Информер
Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного журналистами “ИНФОРМЕРа”.
Смотрите видеоряд опроса:
Источник: Портал Информер
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Антирейтинг политических партий в Севастополе возглавляет «Партия дела»
Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного журналистами “ИНФОРМЕРа”. Смотрите видеоряд опроса: [embedded content] Источник: Портал Информер
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