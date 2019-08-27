Античные истории и программа фестиваля в Севастополе

VI Крымский военно-исторический фестиваль пройдет с 7 по 15 сентября.

В течение девяти дней в Севастополе и парке «Федюхины высоты» будет работать 21 тематическая площадка.

Гости фестиваля познакомятся с бытом и танцами индейцев Северной Америки, научатся вязать морские узлы, управлять стропами парашюта и накладывать гипсовые повязки в перевязочном пункте Пирогова.

Античность — эпоха, которую представят сразу на двух площадках фестиваля.

С 7 по 9 сентября в парке Ахматовой для гостей работают «Античные истории», с 13 по 15 сентября на «Федюхиных высотах» — лагерь легионеров.

В парке Ахматовой зрители увидят красочные шествия, театральные выступления, показательные гладиаторские бои.

Реконструкторы воссоздадут ритуалы праздника плодородия: театр «Мистерион» покажет гостям Осхофории — масштабное театрализованное представление в древнегреческом стиле. Во время подготовки к выступлению артисты изучали творчество Овидия и Еврипида.

Описание происходящего во время праздника подробно изложено в трудах Плутарха. Праздничные шествия Осхофорий посвящены богини мудрости, военной стратегии и тактики, Афине, а торжественные ритуалы — богу виноделия и покровителю театра Дионису.

Традиционно древние греки связывали Осхофории с историей о победе афинянина Тесея над Минотавром. Этот мифологический сюжет «Мистерион» взяли за основу театральной постановки. Танцы, музыка, забеги, шествия и сценки — неизменные атрибуты античного праздника.

Представления пройдут с 7 по 9 сентября в 14:30, 15:30, 16:30 и 17:30. 8 и 9 сентября с 18:00 до 18:40 в амфитеатре парка с концертом античной музыки выступит группа Celsi.

Помимо древнегреческих праздников в парке Ахматовой появится школа гладиаторов. Реконструкторы из румынского клуба Ludus Apulensis расскажут «ученикам» о снаряжении, быте и повседневной жизни древнеримских бойцов, продемонстрируют, как происходили схватки.

В программе площадки ежедневно с 7 по 9 сентября с 16:00 до 17:00 — захватывающие гладиаторские бои, где зрители смогут проголосовать за участников сражений.

Ежедневное закрытие площадки «Античные истории» будет предварять праздничный парад с 18:40 до 18:55.

С 13 по 15 сентября площадка «Античность» на Федюхиных высотах снова порадует легионерами. Гости увидят повседневную жизнь военного древнеримского лагеря, смену караулов и показательные сражения. Римские воины расскажут гостям о гигиене и рационе, инженерном деле, помогут примерить походную экипировку солдат, научат изготавливать снаряды из олова и свинца для пращей.

13 сентября с 17:00 до 18:00 на площадке пройдут парад и показательные выступления, в которых примут участие несколько десятков человек, легионеров, скифов и боспоритов.

Более подробную информацию о площадках Крымского военно-исторического фестиваля смотрите на сайте kvif.ru

Исторические приключения станут возможны благодаря правительству Севастополя, правительству Москвы, циклу городских уличных мероприятий «Московские сезоны», Российскому военно-историческому обществу и агентству исторических проектов «Ратоборцы».

Cправочно:

VI Крымский военно-исторический фестиваль наполнит город интересными событиями. С 7 по 12 сентября в центре Севастополя пройдут гладиаторские бои, будет открыт кинотеатр «Победа» 50-х годов, начнутся танцы в стиле 80-х на «Ивушке».

С 13 по 15 сентября на Федюхиных высотах можно будет посетить площадки Античность, Древняя Русь и Византия, Loco Cimbali (XV век), Крымская, Великая Отечественная и Афганская войны.

Гости Федюхиных высот увидят сценки из повседневной жизни легионеров, тренировки солдат, завербуют в свои ряды новобранцев из числа гостей. Зрители увидят героические сражения 1942 и 1944 года. В Крыму также побывают индейцы Северной Америки.

Источник: Портал Информер