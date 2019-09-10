Антон Брачев стал первым в истории Севастополя чемпионом России по дзюдо

Столица Ингушетии впервые принимала чемпионат России по олимпийскому дзюдо. В поединках на татами дворца спорта “Магас” в Назрани участвовали 555 спортсменов из всех федеральных округов страны – среди них 29 мастеров спорта международного класса и 320 мастеров спорта РФ.

Медали в супертяжелой весовой категории оспаривали 37 борцов, почти половина их которых мастера-международники. За пьедестал почета сражались все сильнейшие дзюдоисты, среди которых призеры Олимпиад, чемпионатов Европы и мира, победители международных турниров чемпионы России – Александр Михайлин, Сослан Джанаев, Антон Кривобоков, Степан Саркисян, Артур Хапцев, Сослан Бостанов, Ренат Саидов.

Тем не менее, севастопольский спортсмен Антон Брачев не затерялся в этой титулованной компании и уверенно провел все поединки.

В первой встрече Брачев встречался с Артуром Хапцевым, с которым он неоднократно проводил поединки. В противостоянии с противником, который досконально его знает, севастопольский дзюдоист пропустил бросок на “вазари” в середине встречи. Брачеву пришлось отыгрываться, и за минуту до окончания схватки он бросил противника на “иппон”, одержав чистую победу.

Следующим соперником севастопольца стал молодой чеченский атлет Найнус Умаров – непредсказуемый борец с агрессивным стилем борьбы. В итоге Брачев провел красивый бросок и удержал преимущество до конца поединка.

Третья схватка со ставропольцем Алексеем Казачковым была упорной и дошла до “голден скор”. Противники хорошо знали друг друга, кроме того, для Брачева этот борец был неудобным оппонентом. Однако в начале второй минуты дополнительного времени Антон поймал противника на контрприем и заработал “иппон”.

За выход в финал Брачев боролся с Аланом Дигуровым из Осетии – дзюдоистом быстрым, чувствительным и техничным. Поединок продлился все 5 минут основного времени, но в “голден скор” севастополец провел красивый бросок через спину с колен и выиграл схватку.

Свое первое золото чемпионата России Антон Брачев получил по результатам финала с прошлогодним победителем этого турнира Антоном Кривобоковым.

“В прошлом году я уступил победу на чемпионате страны именно Кривобокову, однако и наша последняя встреча с ним на клубном чемпионате России завершилась моей победой. Так что реванш я у него взял”, – считает Антон Брачев.

Теперь в копилке севастопольского дзюдоиста полный комплект медалей национального чемпионата – “золото”, серебро” и “бронза”.

Кроме супертяжеловеса, еще один представитель Севастополя стал медалистом чемпионата страны. В весе до 73 кг. Лаша Ломидзе завоевал серебряную медаль.

Представитель ЮФО провел на соревнованиях шесть встреч, пять из которых он выиграл, причем четыре – досрочно.

В финале Ломидзе противостоял Олег Бабгоев из Санкт-Петербурга. Схватка продлилась все отведенное время, на седьмой минуте дополнительного времени северянин использовал свой шанс, проведя результативную атаку.

Таким образом, на счету севастопольцев “золото” и “серебро” национального чемпионата и два места в сборной России.

“Оцениваю выступление воспитанников Федерации дзюдо Севастополя на “отлично”. Из трех участников на медали претендовали все. Александр Шалимов мог бы отбороться лучше, однако он пока успешно выступает в молодежном чемпионате и здесь ему не хватило опыта. А наши лидеры взяли максимум – оба были в финалах“, – говорит исполнительный директор Федерации дзюдо Севастополя Роман Семенихин.

Антон Брачев стал первым севастопольским дзюдоистом, который выиграл “золото” чемпионата России. Впереди новые старты, в том числе и международные, а 2020 год будет олимпийским.

“Как говорил Бубка, если у тебя есть одна попытка – ты еще не проиграл. Олимпийский отбор еще идет, будет сделано все возможное, чтобы стать участником главного турнира четырехлетия”, – оценил Брачев свои шансы поехать на Олимпиаду.

Источник: Портал Информер