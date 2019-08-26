Антон Силуанов встретился с предпринимателями Кургана

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, который курирует национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на прошлой неделе побывал с рабочей поездкой в Кургане

На совещании с региональными властями среди прочих тем поднимались и вопросы реализации этого нацпроекта в Зауралье. Следует заметить, что в ходе нередких поездок по регионам Силуанов довольно много внимания уделяет вопросам, связанным с состоянием и перспективами малого и среднего бизнеса, и Курган в этой цепочке лишь частный случай. Но при этом довольно показательный. Область по числу субъектов малого и среднего предпринимательства занимает пятое место среди регионов УрФО. Национальным проектом развития малого и среднего предпринимательства предусмотрено увеличение занятых в секторе МСП до 99 тысяч человек, в том числе –легализация 14 тысяч самозанятых. Для депрессивных регионов, к которым относится не только Курганская область, но и Зауралье в целом, это очень существенное экономическое подспорье.

А тем временем по страницам российских деловых изданий пошел гулять призрак рецессии, которая не просто должна наступить, а даже уже наступила в 2019 году. Активизировались разговоры на эту тему под влиянием публикации аналитической записки Института экономики роста имени Столыпина, во главе наблюдательного совета которого стоит наш бизнес-омбудсмен Борис Титов. Впрочем, еще в начале лета министр экономики Максим Орешкин, обеспокоенный активным ростом потребительских кредитов, забил тревогу по поводу возможной рецессии в 21-м году. Теперь эксперты Титова сдвинули приход проблем в нашу экономику уже на текущий год – спад и прочие вытекающие из него страшилки.

Причиной мрачных предсказаний на этот раз стала не закредитованность домохозяйств и даже не традиционные апокалиптические пророчества по поводу санкций и падения цен на нефть. В качестве нового источника рецессионных страхов экспертов теперь фигурирует ситуация в малом и среднем бизнесе, условия ведения и меры господдержки которого обсуждал Силуанов на встрече с предпринимателями в Кургане.

Кстати, само по себе это можно назвать хорошим показателем того, как меняются ценностные приоритеты в российской экономике – несколько лет назад, делая макроэкономические прогнозы любой степени мрачности, отечественные эксперты на малый бизнес даже внимания не обратили бы. А теперь делают из него ключевой фактор скорого падения, заявляя, что зафиксированное по итогам первого полугодия снижение количества малых и средних предприятий и их работников обвалит нам все.

На самом деле никакого снижения экономического роста относительно планов на 2019 год нет. Рост есть – Росстат по итогам первого квартала 2019 года осторожно оценил его в 0,5%. Хочется большего, конечно. Но по прошлогодним планам правительства экономический рост на 2019 год запланирован на уровне 1,3%. На фоне того, что стране удалось преодолеть рецессию 2017 года, а в 2018-м достичь экономического роста в размере 2,3%, это, конечно, замедление. Работай наше правительство лучше, и показатели были бы больше. Но больше будет потом. А такой скромный план нужен для мобилизации ресурсов для дальнейшего рывка и концентрации их на национальных проектах.

Но это в целом. А что же по малому и среднему предпринимательству? Нацпроект по МСП работает и приносит результаты. Сокращения как такового и тут не происходит – это признают даже те, кто пугают рецессией за счет снижения доли МСП. Внутри этого сектора экономики просто идут структурные изменения. По итогам первого полугодия 2019 года количество работников малых и средних предприятий действительно сократилось на 1,6% год к году (более чем на 257 тыс. работников). Но куда же делись эти люди? Ответ следует из того же исследования Столыпинского института – количество сотрудников на микропредприятиях выросло на 6,7% (460,5 тыс. человек). То есть в итоге имеет не уменьшение работников на четверть с лишним миллиона, а наоборот увеличение на двести с лишним тысяч.

А вот, что следует из последних данных ФНС: выручка субъектов МСП, применяющих спецрежимы, а это 97% от всех субъектов МСП, в 2018 году выросла на 25,4% к 2017 году. При этом реальные цифры такого роста впечатляют – на 4 трлн. рублей. Подчеркну, доход повышается у тех МСП, которые воспользовались поддержкой правительства. И хороший рост в этом секторе экономики продолжается – за первое полугодие 2019 года МСП показали плюс 15% выручки.

Согласитесь, как-то это не очень похоже на рецессию. Ведь вклад малого и среднего бизнеса в экономику страны измеряется не только и не столько количеством субъектов МСП, сколько численностью занятых в этом секторе и вкладом малого и среднего бизнеса в ВВП. А что вы хотите? Это самый мобильный сектор экономики, который моментально подстраивается под внешние факторы. Это самый пугливый сектор экономики, который моментально может нырнуть в тень. Это его родовые признаки, он другим быть не может.

Кстати, в Кургане это подметил и Антон Силуанов, указавший на то, что большое влияние на коррекцию численности МСП оказала несданная отчетность. А речь то всего на всего идет об информации о среднесписочной численности работников. Такие компании продолжают свою деятельность и продолжают числиться в реестрах юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а их работники продолжают исправно платить налоги. Они сохранили все признаки соответствия критериям МСП. Кто при этом пострадал? Прежде всего, сами предприниматели, так как вне Реестра МСП они теряют право на льготы и меры поддержки.

Правительство наше, безусловно, заслуживает самой жесткой критики за многочисленные просчеты, недоработки и системные ошибки в экономической политике. Но даже оно работает над акселерацией малого бизнеса и предпринимает в этом направлении серьезные усилия. В немалой степени это происходит благодаря энергии Силуанова, взявшегося за этот нацпроект. Цепочка роста – от индивидуального предпринимательства к микробизнесу, от микро – к малому, от малого – к среднему бизнесу, а затем и к трансформации в крупный бизнес. И скорость реакции на изменения в этом секторе экономики тоже достаточно хороша.

Показательные цифры в плане акселерации МСП – рост закупок крупнейшими заказчиками с государственным участием товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего бизнеса. В 2018 году объем таких закупок составил 3,264 трлн при 362 тыс. номенклатурных позиций. По состоянию на 1 августа 2019 года, объем закупок составил 1,832 трлн рублей и превысил аналогичный период 2018 года на 57 млрд рублей (на 3,2%) и 11 тыс. позиций (на 3%), закупаемых у субъектов МСП. Рецессия? Опять не похоже.

Данные ФНС России за 2018 г. показывают рост дохода и (или) среднесписочной численности занятых у поставщиков крупнейших заказчиков, получателей льготных кредитов, пользователей онлайн-ресурсов Портала Бизнес-навигатора МСП, мер имущественной поддержки, обучения, развития сельскохозяйственной кооперации. Так, по данным ФНС России за 2018 год, у 650 тыс. предпринимателей (54% от общего количества пользователей), использовавших сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП, наблюдается увеличение дохода и (или) численности занятых.

И еще – растет количество квалифицированных субъектов МСП, которые используют современные электронные сервисы. К 2024 году количество таких субъектов МСП должно перевалить за два миллиона. Это означает повышение эффективности работы сектора МСП. Что-то не пахнет рецессией.

Если посмотреть на результаты поездок Антона Силуанова по регионам, прежде всего, на результаты встреч с предпринимателями, то мы увидим, что конкретно предлагается на местах для поддержки сектора. А именно – сохранить статус субъектов МСП на два года либо на срок исполнения договоров, предусматривающих льготные меры поддержки: кредитно-гарантийной, информационно-маркетинговой поддержки, договоров, заключенных по результатам закупок, и др. Это позволит создать для субъектов МСП стимулы для роста численности занятых и роста их доходов.

Эти и другие меры комитет нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства намерен проработать на ближайшем заседании. Также отдельным блоком будут рассмотрены и предложения по распространению мер льготной поддержки в отношении самозанятых.

А что касается мрачных рецессионных прогнозов, с ними лучше бы повременить.

Когда можно будет справедливо оценить изменения, происходящие в секторе МСП? Во всяком случае, не сейчас, хотя уже с 10 августа официально обновлен Единый реестр субъектов МСП, формируемый ФНС России. Но справедливей и объективней будет все же оценка, данная по итогам года. А когда малый и средний бизнес будет способен реально влиять на экономический рост в целом? Не раньше 2024 года, когда его доля в экономике увеличится до 32,5%.

Пока же все разговоры о рецессии больше касаются процессов в головах тех, кто эти разговоры ведет, чем реальных процессов в нашей экономике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Алекс Инхернен

Источник: Крымские новости